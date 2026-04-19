Sunčano i toplo, ali stiže preokret i pad temperature

Prvi dan novog tjedna cijeloj Hrvatskoj nosi promjenjivo i svježije vrijeme. U kopnenim krajevima pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Na Jadranu će biti ponešto sunčanih razdoblja, ali i mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, duž obale umjereno jugo i jugozapadnjak koji će na sjevernom Jadranu okrenuti na pojačanu buru. Bit će hladnije, osobito na kopnu gdje će dnevna temperatura biti desetak stupnjeva niža nego danas.