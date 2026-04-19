Sunčano i toplo, ali stiže preokret i pad temperature

19. tra. 2026. 07:59
Zagreb - Lagana kisa u gradu. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Nedjelja je svanula vedro, ali u unutrašnjosti i prohladno s minimalnom temperaturom od 3 do 8°C, po kotlinama i nižom. Na Jadranu je temperatura bila između 12 i 17°C, ali ima umjerene bure.

Danas prijepodne posvuda suho i pretežno sunčano. Poslijepodne sa sjeverozapada naoblačenje uz prve kišne kapi na sjeverozapadu unutrašnjosti, u Gorskom kotaru i na sjevernom Jadranu, osobito kasno poslijepodne i prema večeri kad su mjestimice mogući i pljuskovi s grmljavinom. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura i danas između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva.

Navečer će na sjeverozapadu unutrašnjosti s promjenom vremena vjetar okrenuti na jak sjeverozapadni uz pad temperature.

Prvi dan novog tjedna cijeloj Hrvatskoj nosi promjenjivo i svježije vrijeme. U kopnenim krajevima pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Na Jadranu će biti ponešto sunčanih razdoblja, ali i mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, duž obale umjereno jugo i jugozapadnjak koji će na sjevernom Jadranu okrenuti na pojačanu buru. Bit će hladnije, osobito na kopnu gdje će dnevna temperatura biti desetak stupnjeva niža nego danas.

Još i tijekom utorka promjenjivo uz lokalne pljuskove, a onda bi od srijede trebalo biti većinom suho i djelomično sunčano te polako opet toplije.

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

