Ostavka u vrhu HSLS-a: "Ne mogu podržavati predsjednika koji dijeli ljude"

'U HSLS-u kakav ja poznajem takvih sitnih, a eto ipak “dubokih” podjela nije bilo, sve dok ih naš predsjednik Dario Hrebak, iz meni nepoznatog razloga, nije počeo u stranci na glas imenovati i zazivati. Je li to činio ciljano i s namjerom, ne znam. Ta se priča proteže još od prije situacije s Dabrom pa sve do danas, kada sam odlučila da više ne mogu podržavati predsjednika koji dijeli, umjesto da okuplja i povezuje ljude', navela je.