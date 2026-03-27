FOTO, VIDEO / Oštećeni tramvajski vodovi, stabla po cesti, vatrogasci ne stižu čistiti koliko udari vjetra lome

Snažno nevrijeme i danas čini veliku štetu diljem Hrvatske, vatrogasci i dežurne službe rade neprestano još od jučer popodne, zatvoreni su dijelčovi autoceste, a snažan vjetar mnogo je štete počinio i u Zagrebu
Iz Grada su se jutros oglasili s najnovijim podacima.
Poremećaj u tramvajskom prometu
"Zbog pada stabala na tramvajsku prugu noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici izneđu Maksimira i Dubrave. S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec.
Dok traje popravak vodova, svi raspoloživi tramvaji iz spremišta Ljubljanica vozit će do okretišta Maksimir, a tramvaji iz spremišta Dubrava vozit će na relaciji Dubrava-Dubec. Dio između Maksimira i Dubrave bit će pokriven autobusnom linijom Dubrava-Svetice-Dubrava.". kažu iz Grada.
Uklanjanje stabala
Vatrogasci su tijekom noći uklonili srušena stabla, a popravku vodova pruge će se pristupiti kad vremenski uvjeti omoguće popravak u sigurnim uvjetima. Završetak radova očekuje se tijekom poslijepodneva uz normalizaciju prometa.
Radnici ZET-a daju sve od sebe u ovim vremenskim uvjetima te se ZET ispričava putnicima na neugodnosti.
Obilazni pravac
Preporučeni obilazni pravac za motorna vozila je Svetice-Ulica Divka Budaka-Ulica kneza Branimira-Ulica Dragutina Mandla.
Stotine intervencija vatrogasaca
Državni hidrometeorološkog zavod upravo je izdao upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima.
S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu.
Broj vatrogasnijh intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra, navode iz Grada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
