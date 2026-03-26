Zbog orkanskog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila, upozoravaju u četvrtak navečer iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.

Nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te HAK vozačima savjetuje da ne kreću na put dok nemaju informaciju da su ceste otvorene i prohodne.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Zbog promjenjive vremenske situacije iz HAK-a savjetuju vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a.

Zbog čestih prometnih nesreća ozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri.

Vremenske nepogode stvaraju poteškoće i u pomorskom prometu. U prekidu su tako trajektne linije Stinica-Mišnjak, ﻿Prizna-Žigljen, Dubrovnik- Koločep-Lopud-Suđurađ i Vis-Split﻿, ﻿katamaranske linije Pula-Zadar-Pula, ﻿﻿Mali Lošinij-Cres-Rijeka, Rijeka-Rab-Novalja, ﻿Ubli-Korčula-Dubrovnik, Split-Stari Grad i Ubli-Vela Luka-Hvar-Split ﻿ te ﻿brodske linije Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, ﻿Mali Lošinj-Unije-Susak ﻿i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.