OPASNO VRIJEME
FOTO, VIDEO / Jak vjetar čupa stabla, u Zagrebu crveni meteoalarm. Oglasio se Tomašević
Kako je i najavljeno, stigla je velika promjena vremena. U Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg, dok u priobalju puše jak vjetar.
22:36
Zbog orkanskog vjetra zatvorena A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje
Zbog orkanskog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila, upozoravaju u četvrtak navečer iz Hrvatskog autokluba (HAK).
Nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti DC3 kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.
Nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te HAK vozačima savjetuje da ne kreću na put dok nemaju informaciju da su ceste otvorene i prohodne.
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
Zbog promjenjive vremenske situacije iz HAK-a savjetuju vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a.
Zbog čestih prometnih nesreća ozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme te, ukoliko je moguće, odgode put dok se vremenska situacija ne smiri.
Vremenske nepogode stvaraju poteškoće i u pomorskom prometu. U prekidu su tako trajektne linije Stinica-Mišnjak, Prizna-Žigljen, Dubrovnik- Koločep-Lopud-Suđurađ i Vis-Split, katamaranske linije Pula-Zadar-Pula, Mali Lošinij-Cres-Rijeka, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Split-Stari Grad i Ubli-Vela Luka-Hvar-Split te brodske linije Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Mali Lošinj-Unije-Susak i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.
22:34
Blokiran promet u Zagrebu
Nešto prije 22 sata obustavljen je promet na Vukovarskoj kod Trešnjevačkog placa u Zagrebu zbog pada stabla koje je potpuno blokiralo cestu.
21:56
Tomašević: Zbog nevremena stotinjak intervencija
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da su gradske službe u četvrtak imale preko 100 intervencija, uglavnom vatrogasnih, ali i Zrinjevca zbog srušenih stabala i grana te Zagrebačkih cesta i ZET-a, a najavio je i kako službe ostaju u pripravnosti tijekom noći i sutrašnjeg dana.
"Imali smo preko 100 intervencija, uglavnom vatrogasaca ali i Zrinjevca kad je riječ o srušenim stablima i granama, Zagrebačkih cesta kad je riječ o semaforima i raskrižjima koje je trebalo hitno popraviti te ZET-a koji je isto tako uklanjao kvarove koji su bili u tramvajskoj mreži ili stabla koja su prepriječila neke autobusne linije. Tako da su se sve prepreke vrlo brzo uklanjale", izjavio je gradonačelnik.
Naglasio je da je najbitnije da cijeli dan nema ozlijeđenih, i da se sve rješavalo vrlo brzo, da nema velikih poremećaja u funkcioniranju grada.
Najnoviji podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, kaže, pokazuju da bi vrlo jak vjetar, odnosno opasni vremenski uvjeti, mogli potrajati sve do sutra.
Pozvao je građane da i noćas i sutra budu na oprezu te da prate upute nadležnih institucija.
20:00
Voditelj HAC-a: Neka ne ide tko ne mora
Voditelj HAC-ove Tehničke jedinice održavanja Bosiljevo, Domagoj Lončar, poslao je upozorenje vozačima.
"Kroz noć i sutra kroz jutro očekujemo i dalje snježne padaline, u jednom dijelu večeri čak intenzivnije. Uz to će se iskombinirati pojačana bura od ranih večernjih sati, tako da prometna prognoza bi bila - neka ne ide tko ne mora", rekao je za RTL Danas.
19:21
Luka Korlaet s vatrogascima u Vončininoj
Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet s pripadnicima DVD Trnje u Vončininoj ulici u Zagrebu, prilikom saniranja posljedica današnjeg nevremena, zbog kojeg je bilo više od 100 intervencija gradskih službi.
U terenskom obilasku zamjeniku gradonačelnika pridružili su se i voditelji podružnica Zrinjevac i Zagrebačke ceste Zagrebački holding, Božena Cvitanović i Jurica Krleža, objavio je Grad Facebooku.
"Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu, opasni vremenski uvjeti u Zagrebu potrajat će do sutra u podne, te molimo građane da i dalje prate informacije nadležnih službi i budu oprezni u prometu i prilikom kretanja na otvorenom", poručili su.
18:47
Iskliznuće vlaka između kolodvora Bjelovar i Kloštar, ozlijeđene tri osobe
HŽ Putnički prijevoz izvijestio je da je danas u 17.40 sati između kolodvora Bjelovar i Kloštar zbog naleta na srušeno drvo došlo do iskliznuća vlaka 787 koji je vozio na relaciji Zagreb GK (15.38) - Virovitica (18.02).
U vlaku je bilo 40-ak putnika od kojih je prema prvim informacijama lakše ozlijeđeno troje. Na teren su, naglasili su, izašle žurne službe.
Pruga na relaciji Bjelovar - Kloštar zatvorena je za promet. U tijeku je organizacija prijevoza putnika autobusima na navedenoj dionici pruge.
18:36
Obalna straža hitno prevezla ozlijeđenog s Visa u Split
Pripadnici Obalne straže Republike Hrvatske u petak su, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, uspješno proveli hitan medicinski prijevoz teže ozlijeđenog muškarca s otoka Visa do Splita, koji je po dolasku predan medicinskom timu na daljnju obradu i liječenje.
Iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH) naveli su da je postupajući na zahtjev Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka), posada brodice GB-203 "Modrulj 3" ukrcala ozlijeđenog muškarca u gradskoj luci Vis u 13.37 sati, nakon čega je započeo prijevoz prema Splitu.
Tijekom plovidbe posada je poduzimala sve potrebne mjere radi osiguranja stabilnosti plovila i sigurnosti pacijenta u otežanim vremenskim okolnostima.
Brodica je u 14.50 sati uplovila u lučicu Zenta u Splitu, gdje je ozlijeđenog muškarca preuzela hitna medicinska služba.
Pacijent je po dolasku bez odgode predan medicinskom timu na daljnju obradu i liječenje.
Ova intervencija potvrđuje visoku razinu spremnosti i koordinacije nadležnih službi u provedbi hitnih medicinskih prijevoza na moru, priopćeno je.
17:31
Vatrogasci uklanjaju srušena stabla u Zagrebu
17:23
Vatrogasci objavili koliko su imali intervencija
Hrvatska vatrogasna zajednica na Facebooku je objavila da, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, vatrogasci u nekoliko županija bilježe povećan broj intervencija.
Intervencije se, ističu, uglavnom odnose na uklanjanje stabala i grana s prometnica.
Jutros od 7:00 sati je zabilježeno:
Zagrebačka županija - 57 intervencija, angažirano 190 vatrogasaca, 77 vozila
Istarska županija - 27 intervencija, angažirano 70 vatrogasaca, 29 vozila
Primorsko-goranska županija - 20 intervencija, angažirano 73 vatrogasaca, 27 vozila
Grad Zagreb - 20 intervencija, angažirano 59 vatrogasaca, 21 vozila
17:08
Nevrijeme i jak vjetar srušili su nekoliko stabala u centru Zagreba
