Kalmeta nakon izricanja presude: Kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono – tresla se brda, rodio se miš

"Nakon petnaest godina suđenja, ja ponosno izlazim iz ove zgrade s visoko uzdignutom glavom. Kad povučemo crtu, sve se može svesti na ono – tresla se brda, rodio se miš. Od one velike navale optužbi za pljačku u Kalmetini i u Gaženici, ispalo je da 'Bože sačuvaj, sve što je bilo, nije bilo ništa'. Sve je čisto i to je danas po drugi put na ovom sudu tako presuđeno. Dakle, nema izvlačenja novca, nema krimena", komentirao je Božidar Kalmeta.