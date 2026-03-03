U požaru u splitskom zatvoru ozlijeđeni zatvorenici i pravosudni policajci: Oglasio se KBC

Ovo nije prvi put da je u zatvoru izbio požar. Jedan je zabilježen početkom ljeta 2025. godine kada je nastradalo devet osoba koje su uglavnom zadobile opekotine, no pet od njih je bilo u teškom stanju. Zatvorenici splitskog zatvora se već određeno vrijeme žale na stjenice u madracima, no je li to bio i razlog jučerašnjeg požara treba tek utvrditi.