troje zadržano u bolnici

U požaru u splitskom zatvoru ozlijeđeni zatvorenici i pravosudni policajci: Oglasio se KBC

author
Hina
|
03. ožu. 2026. 09:46
02.03.2026.Split - U zatvoru Bilice danas je u večernjim satima izbio požar, nekoliko osoba je nakon udisanja dima zatražilo liječničku pomoć. Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ukupno 14 osoba zatražilo je medicinsku pomoć nakon jučerašnjeg požara u zatvoru na Bilicama, a po završetku obrade troje ih je zadržano u bolnici, potvrđeno je u utorak ujutro iz KBC-a Split.

Nakon požara na Bilicama pomoć u KBC-u Split je zatražilo ukupno 14 osoba od čega je šest pravosudnih policajaca, sedam zatvorenika i medicinski tehničar. U bolnici su kazali kako se kod njih radi o inhalacijskim ozljedama nastalim udisanjem veće količine dima. Nakon medicinske obrade tri su zatvorenika preventivno hospitalizirana.

Požar u ćeliji splitskog zatvora na Bilicama buknuo je oko 18.30 sati, a vatru je gasilo 13 vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe grada Splita i gradskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva koji su na teren stigli sa čak četiri vozila. Po neslužbenim informacijama centar požara bio je u jednoj ćeliji, točnije na madracima, osim kojih je gorjela i roba.

U krugu KBC-a Split jučer je bilo dosta policije koja je čuvala ozlijeđene zatvorenike.

Ovo nije prvi put da je u zatvoru izbio požar. Jedan je zabilježen početkom ljeta 2025. godine kada je nastradalo devet osoba koje su uglavnom zadobile opekotine, no pet od njih je bilo u teškom stanju. Zatvorenici splitskog zatvora se već određeno vrijeme žale na stjenice u madracima, no je li to bio i razlog jučerašnjeg požara treba tek utvrditi. 

Policija je obavila očevid na mjestu događaja, ali kako je slučaj preuzelo Općinsko državno odvjetništvo ne mogu ništa govoriti o onome što je utvrđeno. Odgovor Općinskog državnog odvjetništva još se uvijek čeka.

bilice požar zatvor

