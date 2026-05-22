Plenković čestitao Janši: Nastavit ćemo jačati partnerstvo u EU i NATO-u

"Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi. U vremenu brojnih europskih i globalnih izazova, uvjeren sam da ćemo zajedničkim radom nastaviti jačati partnerstvo unutar Europske unije i NATO-a te doprinositi regionalnoj stabilnosti i daljnjoj gospodarskoj suradnji naših zemalja", objavio je Andrej Plenković na X-u nakon što je razgovarao s Janezom Janšom i čestitao mu na ponovnom izboru za predsjednika slovenske vlade.