Za rekonstrukciju obalne šetnice u Rijeci bespovratnih tri milijuna eura

Gradu Rijeci odobreno je više od tri milijuna eura bespovratnih europskih sredstava za rekonstrukciju obalnog Šetališta Milića Jardasa, koja obuhvaća uređenje dijela šetnice i obalnog pojasa uz plaže Akademija i Kostanj.
Iz riječke gradske uprave u petak su izvijestili kako će se projekt provoditi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Vrijednost prihvatljivih troškova projekta je 3,5 milijuna eura, dok će iz fondova Europske unije biti sufinancirano tri milijuna eura, tj. 85 posto.
Projekt uključuje proširenje i uređenje šetnice, izgradnju potpornih zidova, obnovu pristupa moru i stubišta te postavljanje nove LED javne rasvjete, odvodnje i vodovodne infrastrukture.
Poseban naglasak je na dostupnosti prostora osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te će sve nove staze i rampe biti prilagođene propisanim standardima, a postojeće površine zamijenit će se kvalitetnijim i vodopropusnim materijalima.
Predviđeno je uređenje sadržaja za građane svih generacija, zone za odmor i rekreaciju, dječja igrališta, fitness na otvorenom, grill-zonu, stijene za penjanje, stolove za društvene igre i stolni tenis te novi prostori za boravak u zelenilu.
Na 3000 četvornih metara zelenih površina planira se uređenje travnjaka, sadnja 101 stabla različitih autohtonih i zavičajnih vrsta i drugog bilja, a u planu je i uklanjanje invazivnih biljnih vrsta i zamjena autohtonim vrstama.
Projekt rekonstrukcije Šetališta Milića Jardasa dio je projekta „Obalna šetnica s plažama – zapad“, kojim se planira urediti gotovo 5,8 kilometara riječke obalne šetnice od Preluka do Lučice Brgudi.
