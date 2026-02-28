Oglas

MOL

Plenković o ruskoj nafti: Mađarska je ne treba, to je politički odabir

Hina
28. velj. 2026. 17:25
Vlada RH

Premijer Andrej Plenković izjavio je u subotu da naše službe, nadležna ministarstva i svi koji se bave sankcijskim režimima razgovaraju sa službama Europske komisije (EK)  i s američkom administracijom kako bi vidjeli da li ona nafta koju bi eventualno MOL najavio, ne spada pod ograničenja sankcijskim režimima.

Komentirajući zahtjev MOL-a da se kroz Hrvatsku dopusti transport ruske nafte, premijer je objasnio da postoje dva režima sankcija - jedan je europski, a drugi američki.

Andrej Plenković rekao je novinarima da je JANAF od MOL-a, kako mu se čini dobio najave sedam ili osam tankera, koji su ne ruska nafta i to sve skupa ide normalno dok je, kako misli jedan tanker najavljen s ruskom naftom. Stoga, dodao je naše službe, nadležna ministarstva i svi koji se bave sankcijskim režimima razgovaraju sa službama Europske komisije i s američkom administracijom.

"Nakon toga ćemo donositi odluke, a u ovome trenutku procjenjujemo situaciju”, rekao je premijer u izjavi novinarima na X. (izbornom) Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman.

Ustvrdio je kako je poanta toga što govori da u biti osim jeftinije cijene ruske nafte, ruska nafta u svojoj biti nije potrebna ni Mađarskoj ni Slovačkoj. Riječ je o njihovom političkom odabiru da nabavljaju jeftiniju rusku naftu od Vladimira Putina, kazao je premijer Plenković.

Andrej Plenković JANAF MOL Mađarska Mađarska i Slovačka Ruska nafta Sankcije Transport nafte

