Plenković o ruskoj nafti: Mađarska je ne treba, to je politički odabir

Andrej Plenković rekao je novinarima da je JANAF od MOL-a, kako mu se čini dobio najave sedam ili osam tankera, koji su ne ruska nafta i to sve skupa ide normalno dok je, kako misli jedan tanker najavljen s ruskom naftom. Stoga, dodao je naše službe, nadležna ministarstva i svi koji se bave sankcijskim režimima razgovaraju sa službama Europske komisije i s američkom administracijom.