Plenković komentirao rast BDP-a: "Nastavljamo se približavati prosječnoj razvijenosti EU-a"

Hrvatski premijer Andrej Plenković komentirao je rast hrvatskog gospodarstva 20. kvartal zaredom i izrazio zadovoljstvo.
Oglas
Naime, ponajviše zahvaljujući rastu investicija te osobne i državne potrošnje, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u četvrtom lanjskom tromjesečju već 20. kvartal zaredom, i to za 3,6 posto na godišnjoj razini, znatno brže nego u prethodnom kvartalu.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u četvrtom tromjesečju 2025. realni rast hrvatskog BDP-a iznosio je 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. Rast BDP-a u cijeloj 2025. iznosi 3,2 posto u odnosu na 2024., što je u skladu s projekcijama Vlade Republike Hrvatske.
"Hrvatska je jedna od samo četiri zemlje Europske unije koja bilježi neprekidan trend rasta BDP-a od početka 2021., čak 20 kvartala uzastopno. To potvrđuje da je hrvatsko gospodarstvo i dalje u punom zamahu te se može očekivati stabilan rast i u 2026.", napisao je na platformi X Plenković pa nastavio:
Prema @StatistikaHR u 4. tromjesečju 2025. realni rast 🇭🇷#BDP iznosio je 3,6% u odnosu na isto razdoblje 2024. ➡️Rast BDP-a u cijeloj 2025. iznosi 3,2% — što je u skladu s projekcijama @VladaRH.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 27, 2026
✅Hrvatska je jedna od samo četiri 🇪🇺 zemlje koja bilježi neprekidan trend rasta… pic.twitter.com/O0EQcUP6oH
"Ovakav rast rezultat je rasta investicija, posebno zahvaljujući apsorpciji sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i fondova Europske unije, kao i rasta potrošnje kućanstava te izvoza. U odnosu na druge države članice Europske unije, hrvatsko gospodarstvo u četvrtom kvartalu 2025. među četiri je najbrže rastuća, nakon Irske, Malte i Cipra. Raste brže nego na razini cijele Europske unije, gdje rast iznosi 1,5 posto, te europodručja, gdje iznosi 1,3 posto."
Na kraju je spomenuo da se Hrvatska nastavlja približavati prosječnoj razvijenosti Europske unije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas