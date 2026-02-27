Plenković komentirao rast BDP-a: "Nastavljamo se približavati prosječnoj razvijenosti EU-a"

"Hrvatska je jedna od samo četiri zemlje Europske unije koja bilježi neprekidan trend rasta BDP-a od početka 2021., čak 20 kvartala uzastopno. To potvrđuje da je hrvatsko gospodarstvo i dalje u punom zamahu te se može očekivati stabilan rast i u 2026.", napisao je na platformi X Plenković pa nastavio: