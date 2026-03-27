PREMIJER U RIJECI
Plenković o velikom nevremenu: Vlada će pomoći Zagrebu u saniranju šteta
Premijer Andrej Plenković boravak u Primorsko-goranskoj županiji započeo je obilaskom ključne energetske infrastrukture na Krku, naglasivši sigurnost opskrbe plinom i naftom, kao i važnost investicija koje Hrvatsku pozicioniraju kao regionalno energetsko čvorište.
Uz to, osvrnuo se na posljedice nevremena u Zagrebu, najavio nastavak ulaganja u promet i infrastrukturu u Rijeci i okolici te izrazio umjereni optimizam uoči turističke sezone.
Govoreći o energetici, Plenković je naglasio značaj LNG terminala i ulaganja u plinsku infrastrukturu.
"Dakle, LNG terminal nakon velike investicije od 51 milijun eura... sada je povećao svoje kapacitete ukupno sa 3,1 milijarde kubika plina na 6,1 milijardu kubika plina. Dakle, opskrba plinom za Hrvatsku nije ni na koji način u pitanju jer brodovi dolaze iz drugih destinacija."
Osvrnuo se i na ulogu JANAF-a u regionalnoj opskrbi naftom.
"JANAF... ima sve kapacitete da doprema naftu koja je potrebna ne samo ovdje... nego i rafinerijama u Mađarskoj, Bratislavi i Pančevu."
Poručio je i susjednim državama da je opskrba stabilna.
"Sve što je riječ o opskrbi naftom... prolaze kroz naš sustav i osiguravaju opskrbu naftom našim susjedima."
"Ima dosta oštećenja"
Komentirao je i posljedice nevremena koje je pogodilo Zagreb.
"Mi ćemo naravno, kao i uvijek do sada, u situacijama ovakvih elementarnih nepogoda, kao Vlada pomoći gradu u saniranju šteta."
Naglasio je da, unatoč šteti, nema ljudskih žrtava.
"Dobro je da nema nikakvih žrtava za sada... ali ima dosta oštećenja."
Govoreći o razvoju PGŽ-a, Plenković je istaknuo važnost infrastrukturnih projekata.
"Ovih prvih dionica od 5,2 kilometra vrijednih 150 milijuna eura predstavlja želju da se... spoji sa mrežom hrvatskih autocesta."
Dodao je da će projekti potaknuti razvoj i turizam.
"Na taj način put... skrati i bude generator razvoja i doprinese turizmu."
Istaknuo je i ulaganja u obrazovanje.
"Najveće investicije u obrazovni sustav s ciljem jednosmjenske nastave do 2030. godine."
"Situacija na Bliskom istoku čak je pozitivna za Hrvatsku"
Komentirao je i slovenske planove za autocestu prema Postojni.
"Pozdravljam tu inicijativu."
Naglasio je kako će nova prometnica dodatno unaprijediti povezanost.
"Imamo još jedan koridor koji će značajno utjecati... na povećan, sigurniji i brži promet."
Govoreći o turističkoj sezoni, Plenković je bio oprezno optimističan.
"Situacija na Bliskom istoku trenutno... reflektira, čak bi rekli, pozitivno na Hrvatsku."
Ipak, upozorio je na moguće rizike.
"Ako dođe do dugotrajnosti te krize, ona može imati svog utjecaja... na inflatorne pritiske."
Dodao je da bi manji raspoloživi dohodak turista mogao utjecati na potražnju.
"Onda će i oni vjerojatno razmisliti da li će ići na godišnji."
Zaključno, izrazio je očekivanje dobre sezone uz razumnu politiku cijena.
"Ako se bude vodila razumnija politika cijena nego što je bilo lani, da mi možemo imati vrlo solidnu turističku sezonu."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare