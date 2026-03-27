sve službe na terenu
FOTO, VIDEO / Kaos zbog nevremena: Vjetar ruši sve pred sobom, tisuće bez struje. Kod Orahovice se prevrnula prikolica kamiona
Snažno nevrijeme i danas hara diljem Hrvatske, vatrogasci i dežurne službe rade neprestano. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izvijestio je da je u nevremenu u glavnom gradu lakše ozlijeđeno nekoliko osoba, a u Zagrebačkoj županiji jedna teže, ali nije u životnoj opasnosti, te je pozvao Zagrepčane da zbog snažnog nevremena, ako ne moraju, ne izlaze.
Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama - objavljeno je jutros iz Grada Zagreba
Sanjin Strukic/PIXSELL
Patrik Macek / Pixsell
N1
N1
Patrik Macek / Pixsell
Patrik Macek/PIXSELL
Nel Pavletic/PIXSELL
Josip Mikacic / Pixsell
Matija Habljak / Pixsell
Matija Habljak / Pixsell
Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
93 Objave
22:03
Prevrnula se prikolica kamiona
Na raskrižju kod Orehovice uslijed snažnog bočnog udara vjetra prevrnula se prikolica jednog kamiona, prenosi eMedjimurje.hr. Prema informacijama iz policije, do nesreće je došlo kada je vjetar zahvatio vozilo i destabilizirao prikolicu. Prevrtanje se dogodilo iznenada, a snažni naleti vjetra bili su ključni uzrok gubitka stabilnosti. Nema informacija o ozlijeđenim osobama, a na vozilu i prikolici nastala je materijalna šteta. Video pogledajte OVDJE.
20:07
Stanje u Gorskom kotaru se normaliziralo
Promet u Gorskom kotaru se normalizirao, a svi kamioni koji su od četvrtka čekali na odmorištima mogli su krenuti na put.
"Bilo je dosta izazovno jer je snijeg kontinuirano padao i nismo se odmah ujutro uspjeli probiti do svih korisnika. Tokom dana smo kako se vrijeme smirivalo organiziralo smo se tako da su više manje korisnici zbrinuti. Srećom su najave bile i naše gerontodomaćice su se dobro organizirale tako da su one obavile veću nabavu lijekova, drva i namirnica", rekla je za Dnevnik.hr Vanja Đurić iz Crvenog križa.
19:21
Posljednje informacije HAK-a
Lička magistrala DC1 trenutno je zatvorena za sav promet dionica Korenica-Pećane (snijeg).
Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik (od 16:05 sati), autocesta A6 Rijeka-Zagreb (od 13:50 sati), autocesta A7 Rijeka istok-Šmrika, Krčki most i stara cesta kroz Gorski kotar-DC3.
Zagrebačka obilaznica (A3): kolona vozila između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca duga je oko 2 kilometra, objavio je HAK.
Predmet na autocesti A3 na 38. km između čvora Kosnica i čvora Most Sava na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.
Pješak na autocesti A4 na 83. km između čvora Popovec i čvora Sveta Helena na kolniku u smjeru Goričana. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.
Zbog vjetra u prekidu su: katamaranske linije: Pula-Zadar-Pula, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, Šibenik-Zlarin-Šepurine-Vodice ; brodske linije: Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak, Preko-Zadar, Komiža-Biševo; trajektne linije: Stinica-Mišnjak i Vis-Split (u subotu 28.03. putovanje u 05:30 iz luke Vis za luku Split otkazano).
19:07
FOTO / Obitelj s malom bebom ostala zametena u snijegu, vatrogasci ih izvukli na sigurno
Hrvatska vatrogasna zajednica na Facebooku je objavila da su vatrogasci u petak intervenirali na području Plitvica, gdje su uspješno spasili obitelj i bebu od godinu i pol dana.
18:37
HVZ: Vatrogasci nastavljaju uklanjati srušena stabala s prometnica i vozila te sanirati oštećene objekate
Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) priopćila je u petak popodne da se nastavlja angažman vatrogasaca na sanaciji jakog nevremena. Intervencije se odnose prvenstveno na uklanjanje srušenih stabala s prometnica i vozila te sanaciju oštećenih objekata.
Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, od četvrtka u 7 sati do petka u 13 sati zabilježeno je gotovo 1200 intervencija, najviše u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.
U Gradu Zagrebu je na 398 intervencija bio angažiran 1541 vatrogasac s 457 vozila, a u Zagrebačkoj županiji na 396 intervencija bio je angažiran 1021 vatrogasac s 404 vozila.
U Primorsko-goranskoj županiji zabilježena je 91 intervencija, u Karlovačkoj i Krapinsko-zagorskoj oko 50 intervencija po županiji. Varaždinska i Koprivničko-križevačka imale su 44, odnosno 45 intervencija. Intervencije su bile potrebne i u Sisačko-moslavačkoj, Međimurskoj i Istarskoj županiji.
Uz sanaciju posljedica nevremena na prometnicama i oštećenim objektima te intervencija zbog snijega u gorskim krajevima, u Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji zabilježeni su i porasti vodostaja, navodi HVZ.
Zbog visokog vodostaja zatvorena je cesta Dijaneš - Dulepska u blizini Vrbovca. Za sada nisu ugroženi objekti. Također zbog visokog vodostaja očekujemo zatvaranje ceste Vrbovec-Križevci kod mjesta Tkalec. Vatrogasci prate situaciju i postupit će prema potrebi, rekao je predsjednik VZŽ Zagrebačke Slavko Povrlišek.
18:37
Prema Županijskim centrima 112 zbog nevremena upućeno preko 4700 poziva
Prema Županijskim centrima 112 zbog vremenskih neprilika je od četvrtka do danas u 16 sati upućeno preko 4700 poziva, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite, napominjući da je i dalje na snazi crveno i narančasto upozorenje DHMZ-a na vjetar pa građane pozivaju na oprez.
Vremenske neprilike koje su započele u četvrtak zahvatile su veći dio Hrvatske i pritom uzrokovale brojna oštećenja na vozilima, objektima, prekide u prometu i u opskrbi električnom energijom.
Najviše poziva upućeno je Županijskom centru 112 Zagreb u kojem je od četvrtka kad je krenulo nevrijeme do danas u 16,30 zaprimljeno preko 4000 poziva.
Pozivi su se većinom odnosili na oštećenja na stambenim i poslovnim objektima, oštećenja vozila, prekide u opskrbi električnom energijom i padove drveća i grana na prometnice.
Od većih šteta, zabilježena je ona na Košarkaškom centru Dražen Petrović, oštećen je dio nadstrešnice na bolnici Rebro te je oštećeno više škola i vrtića.
Osim Županijskog centra 112 Zagreb, najviše poziva zaprimili su Županijski centri 112 Karlovac (160) i Krapina (100). O svim dojavama, obaviještene su nadležne službe, intervencije su u tijeku, ali otežane zbog olujnog vjetra, kažu u civilnoj zaštiti.
Navode da je i dalje na snazi crveno i narančasto upozorenje DHMZ-a na vjetar i snijeg pa građane pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje.
U 16 sati uvedene su izvanredne mjere obrane od poplava na rijeci Ilova (vodomjer Maslenjača), izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.
18:23
Tomašević: Oštećeno 39 vrtića, 27 osnovnih i 16 srednjih škola
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je u petak, prilikom obilaska šteta na jezeru Bundek, da će prava normalizacija tramvajskog prometa biti moguća tek u ponedjeljak, a naglasio je i da je oštećeno 39 dječjih vrtića, 27 osnovnih škola i 16 srednjih škola.
18:12
Šef vatrogasaca za N1 o nevremenu: Sutra nam je "Dan D". Bit će tu još puno posla za sve
Siniša Jembrih, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, u Pregledu dana kod naše Katarine Plantak komentirao je kakva je situacija na terenu.
17:27
Grad Zaprešić: Raste vodostaj Krapine, zatvorena Kolodvorska ulica i most preko Krapine
Zbog rasta vodostaja rijeke Krapine zatvorena je za promet Kolodvorska ulica u Kupljenovu i most preko Krapine od Stare Zagorske prema Vodoprivredi Kupljenovo, objavio je na Facebooku Grad Zaprešić.
17:19
"Molim vas, nemojte dolaziti ni na jedno groblje do daljnjega"
U velikom nevremenu koje je zahvatilo Zagreb teško je stradao i zagrebački Mirogoj, koji je potpuno zatvoren zbog sigurnosti.
Prema prvim procjenama, srušeno je ili oštećeno više od 200 stabala koja su oštetila spomenike i grobove.
"Molim vas, nemojte dolaziti ni na jedno groblje do daljnjega, nije ugodno, ne bi željeli da se nešto dogodi. Čak ni moji ljudi ne ulaze na groblje. Nezgodno je drveće na groblju, barem 200 stabala visi. Mi imamo procedure za sve štete, popisati ćemo i javiti svima kojima su eventualno grobovi oštećeni", rekao je za HRT Igor Rađenović, voditelj Podružnice Gradska groblja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare