FOTO, VIDEO / Kaos zbog nevremena: Vjetar ruši sve pred sobom, tisuće bez struje. Kod Orahovice se prevrnula prikolica kamiona

Lička magistrala DC1 trenutno je zatvorena za sav promet dionica Korenica-Pećane (snijeg).

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik (od 16:05 sati), autocesta A6 Rijeka-Zagreb (od 13:50 sati), autocesta A7 Rijeka istok-Šmrika, Krčki most i stara cesta kroz Gorski kotar-DC3.

Zagrebačka obilaznica (A3): kolona vozila između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca duga je oko 2 kilometra, objavio je HAK.

Predmet na autocesti A3 na 38. km između čvora Kosnica i čvora Most Sava na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Pješak na autocesti A4 na 83. km između čvora Popovec i čvora Sveta Helena na kolniku u smjeru Goričana. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Zbog vjetra u prekidu su: katamaranske linije: Pula-Zadar-Pula, Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Olib-Silba-Premuda-Zadar, ﻿Šibenik-Zlarin-Šepurine-Vodice ﻿; brodske linije: Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak, Preko-Zadar, ﻿Komiža-Biševo; trajektne linije: Stinica-Mišnjak i Vis-Split (u subotu 28.03. putovanje u 05:30 iz luke Vis za luku Split otkazano).