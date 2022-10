Podijeli:







Nakon utakmice Hajduka i Dinama u petak navečer je ispred prostorija Torcide u Splitu došlo do obračuna u kojem je policija pucala u zrak. Iz Torcide su zbog svega poslali otvoreno pismo ministru Božinoviću

Policijska uprava splitsko-dalmatinska organizirala je konferenciju za medije na kojoj su govorili o događajima koji su se odvili u Splitu u petak navečer, nakon derbija Hajduka i Dinama.

Izjave su dali načelnik PU splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić te zamjenik načelnika Marko Srdarević.

“Pojavili su se različiti napisi. Kako bismo osvijestili problem i upoznali javnost sa činjenicama, zamolili smo organizaciju ovakve konferencije”, kazali su na početku.

“Imate najmanje 50, neki kažu da ih je bilo 80, vikali su i razbijali pod utjecajem alkohola, ne smijemo reći ljudima da ne smijemo na intervenciju jer je bila utakmica. Dvije policajke i dva policajca su išli, jedna policajka je dobila bocu u tijelo, kasnije je došlo 12 interventnih policajaca. Prvo je došla grupa koja nije imala opremu, došli su do ljudi u upozorili da prestanu s bukom. Onda su ih počeli gađati bocama i kamenjem, pozvali su kolege i krenuli u intervenciju. U toj intervenciji dolazi do bježanja mase, a u tom trenutku skupina je išla prema četvorici kolega, prijetili su da će ih zaklati razbijenim bocama, kolega vadi oružje i ispaljuje dva metka u zrak i još jedan hitac je ispalio u zrak, onda je uperio oružje u njih i oni su se razbježali. Policijski službenik treba zaštiti svoj život i drugih ljudi, nema nikakvih oštećenja, nije nikoga ugrozio i povrijedio. U tom trenutku dolazi do bijega, blokiraju šestorici koja su uhićena, privedeni su u policijsku postaju”, rečeno je na konferenciji.

“Utakmica je bila utakmica visokog rizika. Već u četvrtak navečer došlo je do napada na trojicu momaka iz automobila zagrebačkih registracija i to povezujemo s navijačima tj. modelom obrane grada. Prije početka utakmice pronađeno je više od 100 komada bengalki, a za vrijeme utakmice je zapaljeno više od 100 bengalki. I ranije je došlo do konflikta na benzinskoj utakmici… Ne odobravamo to i ne smatramo da je to uobičajeno ponašanje”, rekli su te dodali kako je bilo nekolicine privođenih, a u trenutku snimke koja se pojavila kazali su kako su gostujući navijači zatražili pomoć policije.

“Zatražili su pomoć kolega interventne koji su bili u službi osiguranja nogometne utakmice. Došli su na intervenciju u prostor navijačkog kluba Torcide, odnosno ispred, a dolaskom ispred došlo je i do izvikivanja pogrdnih naziva, gađanja staklenim bocama, prijetnji. Zbog velikog broja ljudi koji su narušavali javni red i mir, dio policajaca se nalazio u značajnijoj opasnosti zbog čega je došlo do ispaljivanja metaka”, objasnili su.

Rekli su da su policajci koristili suzavac i palice, a šest je uhićenih. Još je dodatnih 13 ljudi uhićeno zbog bengalki.

“Za svaku osobu smo inzistirali utvrđivanje uloge u događaju, što smo i utvrdili za pet osoba, no za šestu smo utvrdili da nije kriva”, dodao je Marendić.

“Ne možemo zasad potvrditi autentičnost snimke koja je objavljena. Snimku sam vidio nekoliko minuta prije ove press konferencije. Istražit ćemo autentičnost snimke. Možemo potvrditi da je jedan uhićeni imao alibi koji je provjeren i utvrđeno je da nije uključen u incident”, rekao je načelnik Slobodan Marendić.

Zamjenik načelnika Marko Srdarević rekao je da je policija izašla na intervenciju zbog buke nakon čega su okupljeni počeli policiju gađati bocama i prijetiti. Srdarević kaže kako je policajac ispalio hitac upozorenja u zrak.

“Ovo što je bilo na snimci, ako se utvrdi da je bilo tako, to će utvrditi istraga. Taj policijski službenik snosit će sankcije i brutalno ponašanje službenika ne odobravamo”, rekao je Srdarević.

“Govorimo o razularenim zvijerima i policajcima, a ne govorimo o osobama koje su dan ranije napadali ljude isključivo samo zato što su bili u autima zagrebačkih registarskih oznaka. Je li razulareno da se pale baklje na stadionu?” rekao je Srdarević.

“Mi nismo zvijeri. Mi smo garant sigurnosti. Kao i svi drugi pogriješimo i znamo naći način da svoje greške ispravimo. Moramo reći – ljudi, je li prihvatljivo zapaliti svoj stadion? Je li to navijački kolorit? Ja kao građanin i navijač mogu reći ‘pa to je benigno’. A li je li to benigno?”, rekao je načelnik Marendić.

“Intervencija u početku nije bila invazivna. Oni su došli samo upozoriti na buku i na kršenje javnog reda i mira i nakon toga su napadnuti. Što bi policija trebala na to, otići kući?”, rekao je zamjenik Srdarević, prenose 24 sata.

Podsjetimo, nakon utakmice Hajduka i Dinama u petak navečer je ispred prostorija Torcide u Splitu došlo do obračuna u kojem je policija pucala u zrak, a ozlijeđena su i četiri policajca. Kako su izvijestili iz policije, dobili su dojavu o narušavnaju javnog reda i mira, a kad su došli do sjedišta Torcide, napali su ih, navode, bocama.

