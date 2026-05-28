Zajednička akcija Zagreba i Rima: Razbijena kriminalna mreža, među 23 uhićena i hrvatski trgovac oružjem. Evo detalja

Istrage su otkrile opasnu polikriminalnu prirodu kriminalne skupine. Glavna aktivnost organizacije bila je trgovina drogom na području Sarna i Scafatija. Sumnja se da su prokrijumčarili stotine kilograma kokaina. Kako bi kontrolirali svoj teritorij, članovi skupine osumnjičeni su za nabavu raznog oružja, uz sudjelovanje u iznudi i naručivanje nasilnih djela u svrhu zastrašivanja. Kako bi ostvarili još veću ilegalnu dobit, skupina se također aktivirala u olakšavanju ilegalne imigracije izradom lažnih ugovora o radu. Uspješno je podneseno preko 1000 zahtjeva za radne dozvole ili vize za spajanje obitelji.