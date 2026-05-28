DROGA, ORUŽJE, MIGRANTI...
Zajednička akcija Zagreba i Rima: Razbijena kriminalna mreža, među 23 uhićena i hrvatski trgovac oružjem. Evo detalja
Eurojust, agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu, objavila je u četvrtak na svojim stranicama da je nakon akcija talijanskih i hrvatskih vlasti razbijena organizirana kriminalna skupina aktivna na području Salerna u Italiji. Uhićene su 23 osoba, a među njima i hrvatski državljanin, trgovac oružjem umiješan u kriminalne aktivnosti, objavili su.
"Organizirana kriminalna skupina aktivna na području Salerna u Italiji razbijena je nakon akcija talijanskih i hrvatskih vlasti, uz koordinaciju Eurojusta. Istrage skupine otkrile su širok raspon kriminalnih aktivnosti od kojih su profitirali, uključujući trgovinu drogom, trgovinu oružjem i krijumčarenje migranata. Vođa skupine mogao je voditi njihove aktivnosti iz zatvora. Tijekom akcija poduzetih u Italiji i Hrvatskoj, pritvoreno je 23 osumnjičenika, uključujući i hrvatskog trgovca oružjem umiješanog u kriminalne aktivnosti.
Istrage su otkrile opasnu polikriminalnu prirodu kriminalne skupine. Glavna aktivnost organizacije bila je trgovina drogom na području Sarna i Scafatija. Sumnja se da su prokrijumčarili stotine kilograma kokaina. Kako bi kontrolirali svoj teritorij, članovi skupine osumnjičeni su za nabavu raznog oružja, uz sudjelovanje u iznudi i naručivanje nasilnih djela u svrhu zastrašivanja. Kako bi ostvarili još veću ilegalnu dobit, skupina se također aktivirala u olakšavanju ilegalne imigracije izradom lažnih ugovora o radu. Uspješno je podneseno preko 1000 zahtjeva za radne dozvole ili vize za spajanje obitelji.
Aktivnosti skupine vodio je jedan osumnjičenik koji se trenutno nalazi u zatvoru. Dok je bio u pritvoru, još uvijek je mogao davati upute članovima skupine, govoreći im koje poduzetnike treba iznuđivati i naređujući nasilne akte za provedbu naplate ili rješavanje sporova. Osumnjičenik je također naredio nasilni napad na drugog pritvorenika, s namjerom da se žrtva prisili da dijeli ćeliju s osumnjičenikom kako bi osumnjičenik mogao koristiti pritvorenikov mobitel za usmjeravanje kriminalne skupine.
Talijanske i hrvatske vlasti, radeći zajedno putem koordinacije Eurojusta, uspjele su identificirati osumnjičenika koji je opskrbljivao oružjem kriminalnu skupinu. Ovaj kanal nabave oružja omogućio je članovima skupine kupnju nekoliko komada oružja, uključujući jurišne puške AK-47. Ranije akcije dovele su do presretanja vozila koje je prevozilo oružje iz Hrvatske u Italiju, uhićenja odgovornog člana i zapljene više komada oružja i streljiva.
Naknadne akcije talijanskih i hrvatskih vlasti omogućile su pritvaranje 23 osumnjičenika, od kojih se 19 trenutno nalazi u pritvoru, dok su ostali osumnjičenici u kućnom pritvoru. Protiv hrvatskog osumnjičenika izdan je europski uhidbeni nalog, koji je pripremio Eurojust", priopćili su.
