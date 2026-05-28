BIRAM HRVATSKU 2.0
Državni tajnik: Naše plaće su iznimno konkurentne u Latinskoj Americi
Mjeru „Biram Hrvatsku” do svibnja ove godine iskoristila su 1802 povratnika u Hrvatsku. Ovaj program aktivnog zapošljavanja, koji potiče iseljenike na povratak u Hrvatsku, do kraja godine trebao bi dobiti svoju novu verziju, istaknuo je u četvrtak ministar rada Alen Ružić.
Mjera „Biram Hrvatsku” potiče povratak iseljenika i samozapošljavanje povratnika, a maksimalni iznos potpora za samozapošljavanje i povratak iznosi 27 tisuća eura.
Od početka provedbe ove mjere, 2022. do svibnja ove godine, tu je mogućnost iskoristilo 1802 povratnika, a u poslovnim subjektima otvorenim kroz ovu mjeru zaposleno je gotovo 2500 radnika.
Najviše korisnika vratilo se u Hrvatsku iz Njemačke, Austrije, Irske i Švicarske, rečeno je u četvrtak na konferenciji "Biram Hrvatsku” u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).
Ministar Ružić najavio „Biram Hrvatsku 2.0”
Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić zadovoljan je rezultatima mjere, no ističe da je vrijeme za "inventuru”.
"Kroz ovu mjeru postigli smo od 2022. godine izvrsne rezultate i sada se nalazimo u razdoblju u kojem je stupanj nezaposlenosti u Hrvatskoj iznimno malen. Procjenjujemo da imamo 3,7 posto nezaposlenih, što je prirodna nezaposlenost i pred nama su na području rada novi izazovi", rekao je ministar.
Najavio da će do kraja godine biti predstavljena nadogradnja mjere za povratnike koju je nazvao "Biram Hrvatsku 2.0”. Riječ je o novoj fazi usmjerenoj na visokoobrazovane i deficitarne kadrove te specijalizirane radnike.
Privlačenje zdravstvenih radnika
Istaknuo je kako je još rano govoriti o detaljima, no kazao je da će promjene ići u smjeru zdravstvenih djelatnika koji su iselili iz Hrvatske, a koji sve više, kako je rekao, obnavljaju licence za ponovni rad u domovini. "Imamo i velik broj stručnih zaposlenika s visokim kompetencijama, novim interesima i interesima koji su nam potrebni”, kazao je ministar.
"I treće što sada sigurno znamo, to su talenti. Dakle pojedinci koji su daleko iznad prosjeka u svakom području rada, od umjetnosti, kreativnog razmišljanja i prakse do vrhunske stručnosti u nekom području, ne samo u tehničkim znanostima, što je dosad bio trend, nego i u svim drugim znanostima”, dodao je Ružić.
Vidiš: Od 2015. godine do danas stvoreno 300 tisuća novih radnih
Ravnatelj HZZ-a Ante Lončar, kazao je da je cilj same mjere "Biram Hrvatsku”, na koju je do sada utrošeno 27 milijuna eura, višestruk.
"S jedne strane želimo potaknuti povratak naših iseljenika, a s druge gospodarski razvoj, posebno nerazvijenih dijelova Hrvatske”, kazao je i dodao da "svake godine imamo sve veći broj zahtjeva i dolazaka". Godine 2025. imali smo više od 700 zahtjeva, a ove godine očekujemo ih i više", izjavio je.
Naglasio je kako je stanje na tržištu rada izvrsno te istaknuo nisku stopu nezaposlenosti.
Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, istaknuo je kako je od 2015. godine do danas stvoreno 300 tisuća novih radnih mjesta te da se Hrvatska danas može pohvaliti visokom stopom zaposlenosti.
Plaće konkurentne u Latinskoj Americi
Osvrnuo se i na rast prosječne plaće u Hrvatskoj u posljednjih deset godina te istaknuo kako je riječ o znatno višem iznosu nego u mnogim dijelovima svijeta. "Kad pogledate Latinsku Ameriku, gdje imamo stotine tisuća naših sunarodnjaka, to su plaće koje oni ne mogu očekivati u svojim državama i one su iznimno konkurentne.”
"Mi smo možda mrvicu negativni kad gledamo sami sebe, no sve ove statistike nekome nešto znače”, smatra Vidiš.
Što se tiče migracijskog salda, Vidiš je istaknuo kako se "u kratkom vremenu dogodilo ono čemu smo se dugo nadali”. Naime, prema podacima koje je iznio, vrhunac odlazaka bio je 2017., a sada svjedočimo okretanju trendova. Ove godine očekuje i veći broj povratnika nego ranijih godina.
Iskustvo povratnica
Jedna od onih koja se vratila u Hrvatsku i koristila mjeru "Biram Hrvatsku” je i Ana Filipović.
"Sve je počelo odlaskom u Njemačku, a sve završava i počinje povratkom iz Njemačke”, kazala je Filipović koja je u toj europskoj zemlji sa suprugom provela osam godina.
"Osam godina imali smo samo novac, no nedostaju ti tvoji ljudi, obitelj, kraj, domovina”, kazala je Filipović koja je iskoristila mjeru "Biram Hrvatsku” te otvorila obrt za izradu nakita.
Michelle Jurić iz Australije se u Hrvatsku vratila prije sedam mjeseci. "Jako je lijepo od Hrvatske što pomaže ljudima da se vrate i pokrenu svoj posao. To je dobra sigurnost za početak”, kazala je i istaknula kako je najveći problem – administracija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare