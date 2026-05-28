"ušli ste u elitno društvo"
Selak Raspudić Tomaševiću: "Vi i Vučić jedini se možete pohvaliti statusom vječne žrtve"
Marija Selak Raspudić (Drito) u četvrtak je na aktualnom satu zagrebačke Gradske skupštine ocijenila da je gradonačelnik Tomašević "ušao u elitno društvo kriminalaca zajedno s HDZ-om" optuživši ga da se nije na vrijeme ogradio od pravomoćno osuđenog Koste Kostanjevića.
"Vi i Aleksandar Vučić jedini se možete pohvaliti statusom vječne žrtve", rekla je gradska zastupnica Drito Marija Selak Raspudić te prozvala gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i zbog Gorana Đulića, člana Možemo, za kojeg tvrdi da je progonio zviždače.
Deur Tomaševiću: Branili ste Kostanjevića "do kraja",
HDZ-ov gradski zastupnik Ante Deur rekao je da je Kosta Kostanjević priznao Uskoku izvlačenje 1,8 milijuna eura te optužio gradsku vlast da ga je nastavila štititi i isplaćivati mu plaću nakon početka izvida.
"Vi ste ga do samog kraja branili. Hoćete li svom prijatelju i drugu pomoći vratiti ukradeni novac?", upitao je Deur.
Tomašević je odgovorio da je Grad Zagreb podnio imovinsko-pravni zahtjev odmah nakon što su Galići (čelni ljudi Eurolex zaštite) predali krivnju te da je sud dosudio povrat oko 450 tisuća eura, dok je protiv tvrtke Eurolex pokrenuta tužba radi povrata preostalog iznosa. Naglasio je da Kostanjević nije bio član Možemo te da Grad poduzima sve pravne radnje radi povrata sredstava.
Nekoliko puta je ponovio da Kostanjevića nije poznavao prije nego što je preuzeo gradonačelnikovu dužnost. "Nisam ga izabrao. Nisam ga niti poznavao kada sam postao gradonačelnik", rekao je. "Jedina ste stranka u Hrvatskoj pravomoćno osuđena za korupciju, stvarno nemate obraza", poručio je Deuru.
Tomašević odbacio optužbe
Naglasio je da je svaki put rekao da podržava istragu i da se novac vrati Gradu Zagrebu.
Selak Raspudić je ustvrdila da je Goran Đulić (bivši predsjednik upravnog vijeća USO) povezan s pritiscima na zviždače te je zatražila objašnjenje povjerenja gradonačelnika u njega.
Tomašević je odbacio optužbe, poručivši da se radi o politički motiviranim napadima i pokušaju diskreditacije uoči izbora. "Goran Đulić nije optužen ni za kakvu krađu novca", rekao je. Podsjetio je i da ga je Uskok ispitivao kao svjedoka tjedan dana prije izbora, što je ocijenio politički problematičnim. "Pobijedio sam vas na izborima", poručio je Selak Raspudić.
I nezavisni zastupnik Trpimir Goluža smatra da je Tomašević politički odgovoran za slučaj Hipodrom i da je pokušavao zataškati aferu te ga nazvao "glavom hobotnice koja je ukrala novac s Hipodroma", na što mu je Tomašević odgovorio da ravnatelje gradskih ustanova ne bira osobno gradonačelnik, nego upravna vijeća, te ponovio da podržava istrage i povrat nezakonito stečenog novca.
Tomašević zastupnici Culi (SDP): Ako građani žele ograđen parkić, ogradit ćemo ga
Zastupnik Joško Klisović (SDP) upozorio je na sve veći broj nesreća s električnim romobilima na Jarunu te predložio ograničenje brzine ili potpunu zabranu njihove uporabe u zoni najveće pješačke frekvencije. "Već su neki ljudi stradali", rekao je.
Tomašević je odgovorio da je Jarun najveća pješačka zona u gradu, ali da se prema zakonu romobili moraju kretati biciklističkim stazama. Istaknuo je i da kažnjavanje nije u nadležnosti Grada, već policije, no da će Grad tražiti pojačane kontrole.
SDP-ova zastupnica Ema Culi upozorila je na sigurnosne probleme u dječjem parku Kata Šoljić, navodeći da je inspekcija još 2023. utvrdila rizike za djecu. "To što je parkić otvoren prije vas ne znači da treba biti u takvom stanju. Djeca zaslužuju pažnju prije nego što se dogodi nesreća", poručila je Culi.
Tomašević je rekao da su određene intervencije već provedene, ali da Grad ne može raditi veće izmjene bez suglasnosti projektanata koji su pobijedili na natječaju. "Možemo jedino ukloniti cijeli parkić i graditi ispočetka, a ako građani žele da ga ogradimo s četiri strane, ogradit ćemo ga", rekao je.
