PU primorsko goranska

Policija se oglasila o snimci napada na stranog pomorca na riječkoj rivi

N1 Info
16. svi. 2026. 12:05
Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci u kojoj nekoliko osoba ozljeđuju mlađu mušku osobu. Spomenuta snimka datira iz noći 31. siječnja/1. veljače, odnosno prije tri i pol mjeseca, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu, poručili su iz PU primorsko-goranske.

Pri tome su ga ozlijedile i otuđile mu mobitel i novac, a događaj je prijavljen policiji i u tijeku je kriminalističko istraživanje.

Policija nije dosada imala saznanja o snimci niti je lokacija događaja pokrivena video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao mjesto događaja. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tto, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz riječke luke, dodaju iz policije.

