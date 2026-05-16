Policija se oglasila o snimci napada na stranog pomorca na riječkoj rivi

Policija nije imala saznanja o video snimci, a strani pomorac je podnio kaznenu prijavu i u tijeku je kriminalističko istraživanj
Na društvenim mrežama sinoć se pojavila video snimka nasilničkog ponašanja u Rijeci u kojoj nekoliko osoba ozljeđuju mlađu mušku osobu. Spomenuta snimka datira iz noći 31. siječnja/1. veljače, odnosno prije tri i pol mjeseca, kada su nepoznate osobe razbojništvom oštetile 25-godišnjeg stranog državljanina, pomorca na stranom brodu, poručili su iz PU primorsko-goranske.
Pri tome su ga ozlijedile i otuđile mu mobitel i novac, a događaj je prijavljen policiji i u tijeku je kriminalističko istraživanje.
Policija nije dosada imala saznanja o snimci niti je lokacija događaja pokrivena video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao mjesto događaja. Nakon ukazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave za razbojništvo i tto, pomorac je s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz riječke luke, dodaju iz policije.
