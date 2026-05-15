Što ako kuća nema uporabnu dozvolu

Zamislite ovaj trenutak: pronašli ste kuću koja odgovara svemu što tražite. Lijepa, prostrana, u mirnom kvartu i povoljne cijene. Pregledavate dokumentaciju i tada, gotovo usputno, prodavač napominje da kuća nema uporabnu dozvolu.
„Sitnica," kaže, „to se lako sredi." U Hrvatskoj se taj odgovor čuje češće nego što bi trebalo, a kupac koji prihvati tu logiku obično skupo plati.
Ponekad zaista jest sitnica. Češće nije. Nekretnina bez uporabne dozvole može nositi kazne, zabranu korištenja, pa čak i nalog za rušenje, ovisno o tome što točno stoji iza tog nedostatka u papirima.
Što je zapravo uporabna dozvola
Uporabna dozvola je službeni dokument koji izdaje nadležno tijelo uprave i koji potvrđuje da je građevina izgrađena prema odobrenom projektu te da ispunjava sve sigurnosne, tehničke i zakonske uvjete predviđene za njezinu vrstu i namjenu. Bez njega, objekt formalno ne postoji kao zakonita cjelina.
Česta je zabluda da je dovoljno imati građevinsku dozvolu. Nije. Građevinska dozvola dopušta početak gradnje, ali ne govori ništa o tome je li objekt zaista izgrađen onako kako je planirano. Ona je ulaznica u gradilište, a tek s uporabnom dozvolom objekt može se upisati u zemljišne knjige, iznajmljivati, prodavati i koristiti kao osiguranje za kredit.
Koje su pravne posljedice nedostatka dozvole
Hrvatska građevinska regulativa predviđa konkretne mjere za neovlašteno korištenje objekata, a inspekcija ih može primijeniti bilo kada, bez prethodne najave.
Novčane kazne za fizičke osobe mogu iznositi nekoliko tisuća eura, dok su iznosi za pravne osobe znatno viši. No, to nije kraj. Inspekcija može izreći i zabranu korištenja objekta, što u praksi znači prisilno iseljenje ili zaustavljanje poslovnih aktivnosti. U slučajevima kada objekt nema nikakvu dokumentaciju ili je izgrađen u izravnoj suprotnosti s prostornim planom, može doći i do naloga za rušenje.
Takva su rješenja iznimno rijetka, ali nisu nemoguća, posebno kada je objekt smješten na zaštićenom području, u blizini infrastrukturnih koridora ili na način koji se ne može uskladiti s važećim propisima. U tim situacijama čak ni iskusan odvjetnik ne može jamčiti povoljan ishod, a troškovi pravnog postupka samo produbljuju gubitak.
Utjecaj na cijenu i prodaju
Tržište nekretnina nema sentimentalnog obzira. Objekt bez uporabne dozvole, ma kako lijepo izgledao i ma kako solidno bio izgrađen, vrijedi manje nego što vlasnik pretpostavlja.
Razlog je jednostavan: smanjuje se krug potencijalnih kupaca. Banke u pravilu ne odobravaju hipotekarne kredite za nekretnine bez uredne dokumentacije, što odmah isključuje sve kupce koji trebaju financiranje. Ostaju samo oni koji mogu platiti gotovinom, a oni, sasvim razumno, traže značajan popust kako bi pokrili troškove i rizike legalizacije. Nekretnina bez dozvole ne može se koristiti ni kao osiguranje za kredit, a ako dođe do prodaje ostavine ili bračne diobe imovine, sud mora razrješavati vlasnički status objekta koji formalno nije u potpunosti zakonit, što postupak čini dugotrajnim i skupim.
Kako provjeriti dokumentaciju nekretnine
Provjera dokumentacije nije formalnost, nego nužan korak koji svaki ozbiljan kupac mora napraviti prije potpisivanja bilo kakvog ugovora. I nije dovoljno samo pitati prodavača.
Ključna dokumentacija uključuje nekoliko razina. Građevinska dozvola potvrđuje da je gradnja zakonito započeta, ali ne govori je li objekt završen prema planu. Katastarski izvaci i zemljišno-knjižni listovi otkrivaju podatke o vlasništvu, mogućim hipotekama i evidentiranom stanju objekta. Geodetski elaborat je stručna snimka izvedenog stanja koja potvrđuje stvarni položaj, dimenzije i gabarite objekta, a jedan je od temeljnih dokumenata za ishođenje dozvole. Tehnički pregled koji provode ovlašteni inženjeri potvrđuje da su instalacije i konstruktivni elementi izvedeni sukladno propisima.
Ako neki od tih dokumenata nedostaje, objekt nosi rizike koje ni najniža cijena ne može opravdati.
Naknadno ishođenje dozvole: što vlasnici trebaju znati
Mnogi vlasnici objekata bez valjane dozvole smatraju da je to problem koji se može riješiti kad to okolnosti dopuste. U nekim slučajevima mogu biti u pravu. U drugima, taj odgođeni trenutak može potrajati godinama.
Postupak naknadne legalizacije uključuje prikupljanje potpune tehničke dokumentacije, provedbu tehničkog pregleda, usklađivanje objekta s važećim propisima ako postoje odstupanja i podnošenje zahtjeva nadležnom upravnom tijelu. Ovisno o složenosti predmeta i opterećenosti nadležnih ureda, govorimo o rasponu od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Projektantska dokumentacija, naknade ovlaštenih stručnjaka i upravne pristojbe mogu zajedno doseći iznos koji znatno narušava financijsku logiku kupovine po nižoj cijeni.
Ima situacija u kojima legalizacija nije moguća. To se događa kada je objekt podignut na području predviđenom za drugu namjenu ili kada su prekoračeni parametri koje lokalni propisi ne dopuštaju. Vlasnik se tada suočava s ograničenim i uglavnom nepovoljnim ishodima.
Što mora biti jasno pri prodaji
Prodaja nekretnine koja nema uporabnu dozvolu nije sama po sebi zakonski zabranjena, ali zahtijeva potpunu transparentnost prema kupcu. Kupac mora biti jasno obaviješten o statusu dokumentacije, a ta informacija mora biti izričito navedena u kupoprodajnom ugovoru. Sve što je prešućeno može postati temelj za raskid ugovora ili odštetnu tužbu godinama nakon sklopljenog posla.
Prodavači koji ne otkriju ovaj nedostatak ne štede na pregovorima, nego preuzimaju ozbiljan pravni rizik. Kupci koji pak preuzmu nekretninu bez dozvole, svjesni toga, moraju se zaštititi jasnim ugovornim odredbama o tome tko snosi troškove legalizacije i u kojim rokovima. Iskusni procjenitelji nekretnina uzimaju u obzir troškove cijelog postupka i smanjuje tržišnu vrijednost sukladno tome.
Što konkretno poduzeti
Odvjetnici specijalizirani za nekretninska prava složni su u jednom: generalne pretpostavke ovdje su opasne. Svaki je slučaj drugačiji, a analiza dokumentacije konkretnog objekta jedini je siguran polazišni korak.
Uz odvjetnika, ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer može utvrditi koliko izvedeno stanje odgovara projektnoj dokumentaciji. Jedan korak koji se u praksi često previda: zatražiti uvid u spis predmeta kod nadležnog ureda za prostorno uređenje i gradnju. Tamo je moguće saznati je li objekt ikada bio predmet inspekcijskog nadzora, jesu li izricane mjere i u kakvom je statusu eventualni postupak legalizacije. Ta informacija mijenja sve daljnje pregovore.
Nekretnina s urednom dokumentacijom donosi ono što svaki vlasnik u nekom trenutku treba: mogućnost prodaje kad to želi, financiranja putem kredita i prijenosa na nasljednike bez komplikacija. Objekt bez dozvole to ne može jamčiti, bez obzira na to koliko uvjerljivo zvuči rečenica da se „to lako sredi."
