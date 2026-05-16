Zelenski objavio video: "Ovo su naše dalekometne sankcije Rusiji"

Ukrajinski predsjednik objavio je video napada na ruski zrakoplov
Volodimir Zelenski objavio je snimku koja prikazuje rezultate ukrajinskih udara na ruske vojne i industrijske ciljeve, poručivši kako se radi o "dalekometnim sankcijama" koje Kijev nameće Moskvi.
Our long-range sanctions this week. Most of the operations are still ongoing, so the video captures only a portion of our results. Be-200 amphibious aircraft, a Ka-27 helicopter, a cargo vessel carrying ammunition, a Pantsir-S1 surface‑to‑air missile and gun system, a Tor… pic.twitter.com/kX3oPCuok8— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2026
"Naše dalekometne sankcije ovog tjedna. Većina operacija još traje, pa video prikazuje samo dio naših rezultata", napisao je Zelenski na svom profilu na društvenoj mreži X.
"Pogođeni su amfibijski zrakoplov Be-200, helikopter Ka-27, teretni brod koji je prevozio streljivo, protuzračni raketno-topnički sustav Pantsir-S1, protuzračni raketni sustav Tor, komunikacijska jedinica Redut-2US, dronovi i mnogi drugi ciljevi. Naše dalekometne sankcije pogodile su i objekte ruske naftne industrije te brodove. Prijeđene udaljenosti: gotovo 1.000 kilometara od crte bojišnice."
"To su naši potpuno opravdani odgovori na ono što Rusi čine. Nastavit ćemo povećavati i domet i razmjere tih sankcija. Zahvaljujem svima koji rade na jačanju naše snage. Zahvaljujem ratnicima Oružanih snaga Ukrajine, Službe sigurnosti Ukrajine i našim obavještajnim agencijama na njihovoj preciznosti", dodao je Zelenski.
