"MILANOVIĆ JE ISKLJUČIV"
Plenković o protjerivanju diplomata s Pantovčaka: Čovjek je odgovorio na pitanje i rekao istinu. Što je trebao?
Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković prisustvovali su potpisivanju ugovora za projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima 2", nakon čega je premijer dao izjavu za medije.
Odmah se osvrnuo na neimenovanje veleposlanika.
"Problem leži u Milanoviću, koji blokira izbor veleposlanika već šest godina."
"Vidjelo se tko je tko"
Potom je komentirao izbor Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i pozdravio to. Nazvao ju je kompetentnom i kvalitetnom. Drugačiji ton je oko neizbora troje prestalih sudaca Ustavnog suda.
"Vidjelo se tko je tko i da zbog političke nezrelosti blokira izbor sudaca. Oni koji su izabrani kao kandidati, plod su razgovora s ovlaštenim pregovaračem Ivanom Malenicom i očito neovlaštenim Sašom Đujićem. Očito je strateški odabir SDP-a i Možemo paralizirati rad Ustavnog suda. Oni žele prebaciti odgovornost na vladajuću koaliciju, ali ne mogu to jer suce koje smo predložili ne bi bilo moguće ni nacrtati. Nadam se da će to hrvatska javnost, komentatorska, medijska, akademska i stručna to primijetiti."
Najvjerojatnije će ići novi natječaj.
"Ne znam tko će se ubuduće uopće javiti na njih. Jer, ako imate ovakvu malicioznost SDP-a i Možemo, kojem je očito Možemo kao senior partner to naredio, tko bi to htio?"
Osudio je protjerivanje diplomata Tomislava Lendića s Pantovčaka.
"Milanović pokazuje znakove isključivosti. To je totalitarni sustav koji vode. Lendić je na pitanje novinara rekao istinu. Je li trebao šutjeti na pitanje da se ne bi onaj koji blokira cijeli proces već šest ne bi uvrijedio? Imali ste jedan bahati, loš i isključivi potez Milanovića. Ne znam zašto je Ministarstvo slalo drugog čovjeka tamo, to nisam ni znao", kazao je premijer pa dodao na kraju:
"I mi smo mogli iz kaprica blokirati izbor predsjednice Vrhovnog suda, ali smo odgovorni."
