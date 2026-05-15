Objavljene nove cijene goriva

Kako neslužbeno doznaje novinarka RTL-a Danas Dajana Šošić, ovo bi trebale biti nove cijene goriva koje će vas od utorka dočekati na benzinskim crpkama.
Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći s ponedjeljka na utorak plaćat ćemo ovoliko:
- Eurosuper 95: 1,67 eura po litri (poskupljenje od 3 centa)
- Eurodizel: 1,66 eura po litri (pojeftinjenje od 6 centi)
- Plavi dizel: 1,14 eura po litri (pojeftinjenje od 8 centi)
Naravno, na ove cijene Vlada može još dodatno intervenirati na svojoj sjednici, piše Net.hr.
