Objavljene nove cijene goriva

Kako neslužbeno doznaje novinarka RTL-a Danas Dajana Šošić, ovo bi trebale biti nove cijene goriva koje će vas od utorka dočekati na benzinskim crpkama.

Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći s ponedjeljka na utorak plaćat ćemo ovoliko:

Eurosuper 95: 1,67 eura po litri (poskupljenje od 3 centa)

Eurodizel: 1,66 eura po litri (pojeftinjenje od 6 centi)

Plavi dizel: 1,14 eura po litri (pojeftinjenje od 8 centi)

Naravno, na ove cijene Vlada može još dodatno intervenirati na svojoj sjednici, piše Net.hr.