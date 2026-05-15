Puhovski za N1: Biranje ustavnih sudaca trostruka noćna mora i nezamisliva sramota HDZ-a i oporbe

"U glasanju o Ustavnim sucima dogodila se strašna sramota HDZ-u jer nisu ni oni izglasali trećeg suca – Gorana Selaneca. To je nepojmljiv skandal. Njihovo ponašanje imalo bi politički smisla da su zastupnici opozicije bili u Saboru, pa da su ih 'prevarili' tako da glasaju za svoja prva dva kandidata, a za trećeg ne. To bi imalo nekakvog smisla, ali ovi su bili vani, nisu glasali. Ići na to da imate čovjeka koji dobije nula glasova, to je nezamisliva sramota HDZ-a. A sve je počelo sa sramotom da SDP i Možemo nisu htjeli ući do početka glasanja u sabornicu, a da nitko ne zna zašto. Nitko ne razumije koji je smisao bio osim da su se nadali da neće biti kvoruma. Sandra Benčić kaže da to nije istina, ali ne vidim drugi razlog zbog kojeg bi čekali da počne glasanje pa da uđu", naglašava Puhovski.