"PRAVNI ŠLAMPERAJ"
Puhovski za N1: Biranje ustavnih sudaca trostruka noćna mora i nezamisliva sramota HDZ-a i oporbe
Politički filozof Žarko Puhovski komentirao je na N1 Info rasplet situacije s izborom predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić i neizborom troje sudaca Ustavnog suda
"Našli smo se u košmaru i to trojakom: pravnom, političkom i moralnom, a da se o tomu uglavnom govorilo jako navijački i analizirajući temu s periferije, a ne iz središta. Prvo, pravni je problem, a to nitko nije spomenuo, to što je izbor izvršen protuzakonito, ali u skladu s Ustavom. Zakon o Ustavnom sudu predviđa da se ustavni suci biraju običnom većinom ui Saboru, a izmjenama Ustava 2010. doneseno je da se biraju dvotrećinskom većinom. Ustav jest nadređen zakonu, ali neopisiv je pravni šlamperaj da već 16 godina nije izmijenjen Zakon o Ustavnom sudu. Svi koji se zaklinju u vladavinu prava i Ustav su naprosto propustili upozoriti na to", naglasio je Žarko Puhovski.
Upozorava kako to vjerojatno ne bi ništa promijenilo, ali ukazuje na to kakva nam je politička kultura.
"Pravni šlamperaj"
"Pravna kuktura bi podrazumijevala da se upozori na pravni šlamperaj. Da ne govorim o tomu da je Hrvatska jedina država na svijetu koja ima dva službena teksta Ustava – jedan u verziji Ustavnog suda i drugi u verziji saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Od 80. članka se ta dva teksta Ustava razlikuju u brojevima. Iz helikoptera se vidi visoka razina pravne nekulture i da to nije nešto što bi svima trebalo smetati", istaknuo je istaknuti politolog i filozof.
Posebno ga smeta što je čitav niz političara i pravnika pričao kako se iz logike dvotrećinskog odlučivanja o ustavnim sucima jedni drugima ne mogu nametati rješenja niti se mogu međusobno ucjenjivati.
"To je elementarna politološka stvar: gdje imate politički pluralizam, odlučuje se nagovaranjem ili ucjenjivanjem, odnosno po načelu 'ja tebi članak 32., a ti meni članak 35.' jer se drukčije naprosto ne može. Obično se izvršava razmjena – ja vama popustim na jednom mjestu, vi meni nadrugom. To je sastavni dio političkog pluralizma, a kod nas se svi nad time skandaliziraju kao da bi maltene bilo bolje da imamo Socijalistički savez, to jest jednu stranku", objašnjava Puhovski.
"Strašna sramota HDZ-a, ali i SDP-a"
Kaže i kako je izbor Mirte Matić, kandidatkinje predsjednika Republike bio očekivan, ali da se kod glasanja o ustavnim sucima dogodila "strašna sramota".
"U glasanju o Ustavnim sucima dogodila se strašna sramota HDZ-u jer nisu ni oni izglasali trećeg suca – Gorana Selaneca. To je nepojmljiv skandal. Njihovo ponašanje imalo bi politički smisla da su zastupnici opozicije bili u Saboru, pa da su ih 'prevarili' tako da glasaju za svoja prva dva kandidata, a za trećeg ne. To bi imalo nekakvog smisla, ali ovi su bili vani, nisu glasali. Ići na to da imate čovjeka koji dobije nula glasova, to je nezamisliva sramota HDZ-a. A sve je počelo sa sramotom da SDP i Možemo nisu htjeli ući do početka glasanja u sabornicu, a da nitko ne zna zašto. Nitko ne razumije koji je smisao bio osim da su se nadali da neće biti kvoruma. Sandra Benčić kaže da to nije istina, ali ne vidim drugi razlog zbog kojeg bi čekali da počne glasanje pa da uđu", naglašava Puhovski.
Što treba promijeniti?
Dodaje i kako se svi ponašaju kao da je u logici Ustava da se bez neprincipijelnig pogađanja i “trgovine” donose odluke o ustavnim sucima kao najboljim kandidatima, a to ne postoji nigdje na svijetu. Jer, svugdje postoje nadmetanja, nametanja i razmjene.
"U Ustavu piše dvotrećinska većina, ali nitko ne razmišlja da bi stranke, koje bi imale dvotrećinsku većinu, mogle svih 13 sudaca izabrati za sebe, jer nema nikakvih jamstava za manjinu, ako je manja od trećine. Manjina je, za sada, zaštita", upozorava politički filozof.
Smeta ga što nitko ne propituje da se ne vodi računa o zastupljenosti žena, manjina ili regionalnoj zastupljenosti u Ustavnom sudu,..., već samo o stranačkim interesima. Zalaže se i da se u budućnosti u Ustavni sud bira parni broj sudaca, kao u Njemačkoj, jer to traži veći trud za donošenje odluka.
"Izvitoperena panika"
"Treba početi razgovarati o promjenama tog sustava i da se odustane od histeriziranja da je strašno to što stranke pregovaraju - pa ne mogu drugo nego pregovarati. Lijeva opozicija stalno tvrdi da HDZ hoće nametnuti svoje ljude, ali oni to naprosto ne mogu jer nemaju dvotrećinsku većinu.
Ne znam čega se opozicija tu boji jer bez njih ne mogu ništa. Manje stranke uopće ne uzimaju u obzir i potpuno je nejasan taj tip izazivanja izvitoperene panike da HDZ želi nešto nametnuti jer to naprosto ne može", kaže Puhovski.
Tko je pobijedio u srazu lijeve opozicije i HDZ-a oko Ustavnog suda?
"HDZ bi bio pobijedio da se nisu osramotili s glasanjem o Selanecu. On nije mogao biti izabran, ali su trebali glasati za njega. Trebali su pokazati malo demagogije jer to ne škodi u demokraciji i donosi privid da vam je bar malo stalo do demokracije. Ljevica je fundamentalno ostramoćena zbog Milanovića", ocijenio je.
Lijevoj oporbi zamjera što se nije ogradila od Milanovića i njegova kandidiranja za premijera s pozicije predsjednika Republike.
"Predsjednik se nametnuo kao premijerski kandidat, a da se ni SDP ni Možemo od toga nije ozbiljno ogradio, a i dalje pričaju o vladavini prava i Ustavu – to je naprosto sramota. Ne zaboravimo i da je Milanović kao programsku točku iznosio ukidanje Ustavnog suda, a oko toga se nitko od njih nije ogradio, da bi se sad skandalizirali nad HDZ-om", rekao je Puhovski.
"Sve je otišlo predaleko"
Uvjeren je da su stvari otišle predaleko i da opozicija promašeno tvrdi da premijer Andrej Plenković nema što raditi u postupku izbora ustavnih sudaca.
"Pa nije Plenković tu kao predsjednik vlade nego kao vođa većine i predsjednik najjače stranke. Njegovo i Hajdaševo je da u pregovorima to dogovore, to nije nametanje izvšne vlasti nego činjenica da predsjednik najjače stranke razgovara s najjačom oporbenom strankom o sastavu Ustavnog suda", naglasio je Puhovski.
Kako će se razriješiti zavrzlama oko izbora sudaca Ustavnog suda?
"Sve će se odgoditi na šest mjeseci, koliko će čitav postupak trajati. Dogodit će se da ćemo imati slabije kandidate nego sada jer će se dio ljudi osjećati previše osramoćenima da bi se ponovno kandidirali, a mi smo imali i imamo bolji sastav US-a nego ranije. Da su još troje pristojnih izabrali, to je moglo sasvim dobro izgledati. Imamo još jedno-dvoje koji sustručno sumnjivi, ali to je daleko manje nego ranije", smatra politolog i filozof Puhovski.
Na kraju je upozorio da je glavni problem to što se HDZ i SDP premalo politički i svjetonazorski razlikuju.
"Jako je teško pokazati u čemu je među njima razlika. Kad me strani novinari pitaju koja je politička razlika Milanovića i Plenkovića, ja im ne znam reći", otkrio je Puhovski.
