PODSJETILI NA SLUČAJ IZ 2017.
FOTO / Veterinarska inspekcija za N1 o zlostavljanim psima: "Do 10. svibnja nismo imali saznanja"
Državni inspektorat Republike Hrvatske oglasio se nakon što je javnost potresao slučaj s Učke, gdje je pronađeno gotovo 50 izgladnjelih i bolesnih pasa, kao i velik broj lešina životinja.
Iz Veterinarske inspekcije tvrde da do 10. svibnja 2026. nisu imali saznanja o mogućem zanemarivanju ili zlostavljanju životinja na lokaciji Vela Učka 11 F kod Opatije te ističu da su za slučaj doznali tek nakon obavijesti veterinara iz Veterinarske ambulante Crikvenica.
Riječ je o ambulanti koja surađuje sa skloništem Društva za zaštitu životinja Rijeka i ima ugovor s Gradom Opatijom za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te uklanjanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla.
Iz Državnog inspektorata navode kako je u komunikaciji s komunalnim redarstvom Grada Opatije, veterinarima i Društvom za zaštitu životinja Rijeka potvrđeno da ranije nije bilo prijava o većem broju pasa na toj adresi niti prijava o mogućem zlostavljanju ili zanemarivanju životinja.
U odgovoru se podsjeća i na ranije postupanje veterinarske inspekcije iz 2017. godine, kada su, temeljem prijave Općine Kostrena, nadzirali vlasnicu koja je tada držala 11 pasa. Tijekom upravnog postupka inspekcija je naložila dostavu dokaza da su svi psi cijepljeni protiv bjesnoće te potvrdu o njihovu zdravstvenom stanju.
Kontrolom je, kako navode, utvrđeno da je deset pasa bilo uredno cijepljeno, dok jedan pas nije bio obuhvaćen cijepljenjem. Zbog držanja necijepljenog i neoznačenog psa podnesen je optužni prijedlog nadležnom sudu.
Veterinarska inspekcija tvrdi da tijekom nadzora tada nisu utvrđeni elementi koji bi upućivali na zlostavljanje životinja ili narušavanje njihove dobrobiti. Navode i da je vlasnica dostavila veterinarsku potvrdu o kliničkom pregledu svih pasa, pri čemu također nisu utvrđeni znakovi zlostavljanja.
Iz Inspektorata dodaju kako su o svim poduzetim mjerama obavijestili Općinu Kostrena te je upozorili na potrebu poduzimanja daljnjih radnji iz njihove nadležnosti, posebno kada je riječ o uvjetima držanja životinja u stambenim objektima.
Tijekom 2018. godine, navode, zaprimljena je još jedna prijava koja se odnosila na veći broj životinja na istoj adresi na području Općine Kostrena, kao i na navode o neprimjerenom držanju pasa u stanu i posljedicama za susjede. Budući da se prijava odnosila na pitanja iz nadležnosti lokalne samouprave, podnositelj je upućen da se obrati komunalnom redarstvu Općine Kostrena.
Državni inspektorat pritom naglašava da su pitanja uvjeta držanja kućnih ljubimaca u stambenim objektima, kontrole razmnožavanja pasa, držanja životinja u dvorištima ili stanovima te njihovog utjecaja na susjede u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i komunalnih redarstava, a ne veterinarske inspekcije.
Pozivaju se na Zakon o zaštiti životinja prema kojem gradovi i općine donose opće akte o uvjetima držanja kućnih ljubimaca, načinu njihova kretanja i zabranama poput stalnog držanja pasa na lancu, dok nadzor nad provedbom tih pravila provodi komunalno redarstvo.
“Veterinarska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor kada postoji sumnja na zlostavljanje životinja, ugrožavanje dobrobiti ili neprovođenje zakonom propisanih veterinarskih mjera”, poručili su iz Državnog inspektorata.
Dodaju kako u konkretnom slučaju do sada nisu imali saznanja o zanemarivanju i zlostavljanju životinja na predmetnoj lokaciji te da nastavljaju prikupljati informacije radi utvrđivanja svih okolnosti i eventualnog poduzimanja daljnjih mjera.
N1 je upit poslao i Općini Kostrena, čiji odgovor još nije zaprimljen.
