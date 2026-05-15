Analiza Hanan Nanić: SAD vs Kina — nova podjela globalne moći
Nekad je SAD bio neprikosnoveni centar svjetske ekonomije, trgovine i tehnologije. Danas Kina više nije samo “tvornica svijeta” - nego glavni američki rival u borbi za globalni utjecaj.
Prije 25 godina SAD je bio najveći svjetski izvoznik, dok je Kina bila tek četvrta ekonomija po izvozu robe. Danas je Kina uvjerljivo najveći svjetski izvoznik, s gotovo dvostruko većim izvozom od Sjedinjenih Država.
NR Kina dominira globalnom trgovinom
Kina je u međuvremenu postala i najveći trgovinski partner većeg dijela svijeta. Početkom 2000-tih samo je manji broj zemalja više trgovao s Kinom nego sa SAD-om. Danas Kina dominira globalnim trgovinskim vezama, posebno u Aziji, Africi i Latinskoj Americi.
Kineski gospodarski model temelji se na snažnoj ulozi države, masivnim ulaganjima u infrastrukturu, industriju i tehnologiju te dugoročnom planiranju. Rezultat je rekordni trgovinski suficit koji je premašio bilijun dolara.
S druge strane, američko gospodarstvo i dalje dominira financijama, dolarom, tehnološkim inovacijama i vojnom moći. No SAD godinama bilježi veliki trgovinski deficit i pokušava smanjiti ovisnost o kineskoj proizvodnji kroz carine, industrijske subvencije i politiku “America First”.
SAD najviše troši na vojsku
Dvije zemlje godišnje razmjenjuju stotine milijardi dolara robe, ali trgovinski rat, carine i tehnološke restrikcije sve više pretvaraju gospodarsko rivalstvo u širi geopolitički sukob.
SAD i dalje troši najviše na vojsku na svijetu, ali Kina ubrzano modernizira vojsku i povećava globalni utjecaj. Istovremeno traje i utrka za dominaciju u umjetnoj inteligenciji, proizvodnji čipova, zelenoj energiji i kontroli rijetkih minerala ključnih za modernu tehnologiju.
I dok Amerika i dalje vodi u razvoju najnaprednijih AI modela, Kina ubrzano sustiže Zapad kroz državna ulaganja i industrijsku proizvodnju. Obje sile pritom snažno ovise o Tajvanu, koji proizvodi većinu najnaprednijih čipova na svijetu.
SAD i Kina danas su istovremeno najveći partneri, najveći konkurenti i najveći strateški rivali. A njihovo nadmetanje sve više oblikuje globalnu ekonomiju, tehnologiju i geopolitiku 21. stoljeća.
