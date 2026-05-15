Nakon održanog drugog polufinala 70. Eurosonga poznati su svi finalisti koji će nastupiti u subotu u finalu u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle.
U finalu će sudjelovati ukupno 25 zemalja - 10 iz prvog polufinala, 10 iz drugog, Velika četvorka koju čine Francuska, Njemačka, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo te zemlja domaćin Austrija.
Zemlje iz drugog polufinala koje su se plasirale u finale su: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka.
Iz prvog polufinala kvalificirale su se Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska.
Španjolska, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island povukle su se s natjecanja za pjesmu Eurosonga u znak prosvjeda jer su organizatori dopustili sudjelovanje Izraelu.
Ovogodišnje natjecanje za pjesmu Eurosonga održava se pod motom "Ujedinjeni glazbom". Voditelji su austrijska voditeljica i pjevačica Victoria Swarovski i glumac Michael Ostrowski.
JJ, prošlogodišnji pobjednik Eurosonga, premijerno je izveo svoju novu pjesmu pod nazivom "Unknown".
Obožavatelji se posebno raduju finalu jer su povodom 70. obljetničkog izdanja najavljeni nastupi zvijezda koje su obilježile ovaj show. Među izvođačima koji će nastupiti su Ruslana, grupa Lordi, Alexander Rybak, Verka Serduchka, Parov Stelar, Cesar Sampson, Go-Jo, Vicky Leandros i drugi.
