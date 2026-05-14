Imate mrave u kući? Ove svakodnevne navike ih privlače

Mravi u kuhinji čest su problem tijekom toplijih mjeseci jer ih privlače mrvice, šećer i vlaga.
Često ih se ne primijeti sve dok se ne pojave u velikom broju. Ključno je razumjeti koje ih svakodnevne navike privlače u dom i kako ih brzo i učinkovito spriječiti, piše Klix.
Mravi ne ulaze u domove slučajno. Prema riječima stručnjaka za suzbijanje štetnika, oni dolaze u vaš dom prvenstveno u potrazi za hranom i vodom. Nakon što pronađu izvor hrane, ostavljaju kemijske tragove koje će drugi mravi slijediti.
Kuhinja je jedno od najčešćih mjesta pojave mrava jer nudi stalne izvore šećera, masnoće i vlage.
Mrvice i ostaci hrane
Jedna od najčešćih pogrešaka je ostavljanje kuhinjskih površina prljavima. Čak i najmanje mrvice predstavljaju izvor hrane za mrave. Kako piše Good Housekeeping, mravi mogu otkriti šećer i ugljikohidrate s vrlo velikih udaljenosti.
Otvorena hrana na pultu
Voće, kruh ili slatkiši koji ostanu nepokriveni brzo postaju meta mrava. Pravilno skladištenje hrane u zatvorenim posudama stoga je jedna od najučinkovitijih preventivnih metoda.
Nepravilno odlaganje smeća
Kanta za smeće u kuhinji često je glavni izvor mirisa koji privlače mrave, pa su redovito pražnjenje i čišćenje kante ključni za sprječavanje najezde.
Curenje vode i vlaga
Mravi ne traže samo hranu nego i vodu. Slavine koje cure ili mokre površine omogućuju im preživljavanje. Vlaga znatno povećava prisutnost raznih kukaca u zatvorenom prostoru.
Prljavi kuhinjski uređaji
Tosteri, mikrovalne pećnice i štednjaci često sadrže ostatke hrane. To su skriveni izvori hrane i jedan od glavnih razloga za ponavljajuće probleme s mravima.
