Oglas

česta pojava

Imate mrave u kući? Ove svakodnevne navike ih privlače

author
N1 Info
|
14. svi. 2026. 18:44
mravi Pixabay
Pixabay/Ilustracija

Mravi u kuhinji čest su problem tijekom toplijih mjeseci jer ih privlače mrvice, šećer i vlaga.

Oglas

Često ih se ne primijeti sve dok se ne pojave u velikom broju. Ključno je razumjeti koje ih svakodnevne navike privlače u dom i kako ih brzo i učinkovito spriječiti, piše Klix.

Mravi ne ulaze u domove slučajno. Prema riječima stručnjaka za suzbijanje štetnika, oni dolaze u vaš dom prvenstveno u potrazi za hranom i vodom. Nakon što pronađu izvor hrane, ostavljaju kemijske tragove koje će drugi mravi slijediti.

Kuhinja je jedno od najčešćih mjesta pojave mrava jer nudi stalne izvore šećera, masnoće i vlage.

Mrvice i ostaci hrane

Jedna od najčešćih pogrešaka je ostavljanje kuhinjskih površina prljavima. Čak i najmanje mrvice predstavljaju izvor hrane za mrave. Kako piše Good Housekeeping, mravi mogu otkriti šećer i ugljikohidrate s vrlo velikih udaljenosti.

Otvorena hrana na pultu

Voće, kruh ili slatkiši koji ostanu nepokriveni brzo postaju meta mrava. Pravilno skladištenje hrane u zatvorenim posudama stoga je jedna od najučinkovitijih preventivnih metoda.

Nepravilno odlaganje smeća

Kanta za smeće u kuhinji često je glavni izvor mirisa koji privlače mrave, pa su redovito pražnjenje i čišćenje kante ključni za sprječavanje najezde.

Curenje vode i vlaga

Mravi ne traže samo hranu nego i vodu. Slavine koje cure ili mokre površine omogućuju im preživljavanje. Vlaga znatno povećava prisutnost raznih kukaca u zatvorenom prostoru.

Prljavi kuhinjski uređaji

Tosteri, mikrovalne pećnice i štednjaci često sadrže ostatke hrane. To su skriveni izvori hrane i jedan od glavnih razloga za ponavljajuće probleme s mravima.

Teme
izvori hrane za mrave kuhinjska higijena mravi u domu privlačenje mrava sprječavanje mrava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ