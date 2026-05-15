Smijenjen

Uhićen šef beogradske policije

N1 Srbija
15. svi. 2026. 14:31
Veselin Milić
Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo je da Veselin Milić više nije načelnik Policijske uprave za Grad Beograd.

Do imenovanja novog načelnika Policijske uprave za Grad Beograd, poslove rukovođenja obavljat će zamjenik načelnika te uprave, pukovnik policije Dejan Bojović, navodi se u priopćenju MUP-a Srbije.

Više javno tužiteljstvo u Beogradu objavilo je da je Veselin Milić, bivši načelnik Policijske uprave za Grad Beograd, uhićen zbog sumnje da je počinio dva kaznena djela povezana s nestankom A.N.-a 12. svibnja u Beogradu.

Prema navodima tužiteljstva, Milić je uhićen u nastavku akcije rasvjetljavanja okolnosti pod kojima je A.N. nestao 12. svibnja 2026. godine.

„V.M.-u je određeno zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je počinio kaznena djela neprijavljivanja kaznenog djela i počinitelja te pomaganja počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela. U tom roku bit će priveden na ispitivanje nadležnom javnom tužitelju“, stoji u priopćenju.

Zbog nestanka A.N.-a ranije je uhićeno sedam osoba, među kojima i trojica policajaca. Kako prenosi RTS, uhićeni policajci bili su dio Milićeva osiguranja.

Nestanak A.N.-a prijavila je njegova izvanbračna supruga, koja je rekla da se posljednji put s njim čula 12. svibnja dok je bio u restoranu u beogradskom naselju Senjak.

Prema neslužbenim informacijama, S.V. je u restoranu pucao na A.N.-a, a zločin je potom prikriven. Više javno tužiteljstvo ranije je priopćilo da su među uhićenima i S.V. te njegova supruga, koja mu je donijela pištolj u restoran.

