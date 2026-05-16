FOTO / Velika pijavica protutnjila uz istarsku obalu

N1 Info
16. svi. 2026. 12:50
Jan Cvek/Istramet

Pijavica snimljena danas kod Umaga privukla je pažnju brojnih građana i turista.

Ovaj atraktivan meteorološki fenomen nastaje kada se vrtložni stup zraka spoji s olujnim oblakom iznad mora. Iako pijavice na moru najčešće ne predstavljaju veću opasnost, prizor je bio impresivan i jasno vidljiv s obale, prenosi Istarski.hr.

„Kod Umaga upravo fino vrti“, komentirali su ovu pojavu na Istrametu.

Jan Cvek/Istramet
Jan Cvek/Istramet
Jan Cvek/Istramet
