Oglas

Livadićeva ulica

Kaos u Zagrebu: Brazilac oštrim predmetom napao državljanina BiH

author
N1 Info
|
15. svi. 2026. 11:28
>
13:33
policijska traka PU međimurska
Policijska uprava međimurska

Velik broj policijskih službenika stigao je u petak u jutarnjim satima u Livadićevu ulicu u Zagrebu gdje je u podrumskom stanu došlo je do sukoba stranih radnika.

Oglas

Navodno je tijekom sukoba korišten nož. Kako piše 24 sata, stubište je bilo puno krvi, a jedan od stanara zgrade je otkrio stravičan prizor.

Kako su susjedi kazali novinarki sukobila su dvojica koja su živjela u stanu u podrumu. Počinitelj odmah uhićen, dok je ozlijeđeni prevezen u bolnicu.

Iz PU zagrebačke za Jutarnji list otkrivaju kako je riječ o državljanima Brazila i BiH te da je oštrim predmetom ozlijeđen državljanin BiH, koji je prebačen u KBC Zagreb, dok je drugi završio pod nadzorom policije. Koji je bio povod brutalnom nasilju, otkrit će kriminalističko istraživanje.

Teme
bolnica krvavi prizor sukob nožem ubodne ozljede uhićenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ