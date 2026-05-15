Livadićeva ulica
Kaos u Zagrebu: Brazilac oštrim predmetom napao državljanina BiH
Velik broj policijskih službenika stigao je u petak u jutarnjim satima u Livadićevu ulicu u Zagrebu gdje je u podrumskom stanu došlo je do sukoba stranih radnika.
Navodno je tijekom sukoba korišten nož. Kako piše 24 sata, stubište je bilo puno krvi, a jedan od stanara zgrade je otkrio stravičan prizor.
Kako su susjedi kazali novinarki sukobila su dvojica koja su živjela u stanu u podrumu. Počinitelj odmah uhićen, dok je ozlijeđeni prevezen u bolnicu.
Iz PU zagrebačke za Jutarnji list otkrivaju kako je riječ o državljanima Brazila i BiH te da je oštrim predmetom ozlijeđen državljanin BiH, koji je prebačen u KBC Zagreb, dok je drugi završio pod nadzorom policije. Koji je bio povod brutalnom nasilju, otkrit će kriminalističko istraživanje.
