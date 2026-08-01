u obiteljskoj kući
Požar u Svetom Križu Začretju: Poginule tri osobe
Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, izvijestili su u subotu ujutro iz Policijske uprave krapinsko- zagorske.
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Dojava o požaru Vatrogasnom operativnom centru zaprimljena je u 7.24 sati, a po dolasku na mjesto događaja utvrđeno je da su u požaru smrtno stradale tri osobe.
Glasnogovornik Policijske uprave krapinsko-zagorske Zoran Lončar potvrdio je Hini da je u požaru život izgubilo troje ljudi te da očevid još nije počeo.
Više detalja znati će se kad očevid završi.
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