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u obiteljskoj kući

Požar u Svetom Križu Začretju: Poginule tri osobe

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N1 Info , Hina
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01. kol. 2026. 08:33
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19.07.2026, Zagreb - Iza 21 sat u Bledskoj ulici u Zagrebu izbio je pozar u obiteljskoj kuci u kojoj je pronadjena jedna osoba koja je smrtno stradala Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

Tri osobe poginule su u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, izvijestili su u subotu ujutro iz Policijske uprave krapinsko- zagorske.

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Dojava o požaru Vatrogasnom operativnom centru zaprimljena je u 7.24 sati, a po dolasku na mjesto događaja utvrđeno je da su u požaru smrtno stradale tri osobe.

Glasnogovornik Policijske uprave krapinsko-zagorske Zoran Lončar potvrdio je Hini da je u požaru život izgubilo troje ljudi te da očevid još nije počeo.

Više detalja znati će se kad očevid završi.

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Teme
policija požar

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