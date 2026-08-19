obaraju rekorde
Ovo su najopterećenije turističke regije Europe, jedna zemlja uvjerljivo na vrhu
Novi podaci Eurostata otkrivaju u kojim europskim regijama turisti višestruko nadmašuju broj stanovnika. Na vrhu je grčki Južni Egej, dok je hrvatska jadranska obala također među najopterećenijim turističkim područjima Europske unije.
Grčka je već godinama jedna od najpopularnijih europskih turističkih destinacija, a najnoviji podaci pokazuju koliko je snažan pritisak turizma na pojedine njezine regije.
Prema podacima Eurostata za 2024. godinu, koje je analizirao Greek Reporter, Južni Egej i Jonski otoci dvije su regije s najvećom turističkom zasićenošću u Europskoj uniji, prenosi Euronews.
Pokazatelj se temelji na broju turističkih noćenja u odnosu na broj stanovnika.
Južni Egej daleko ispred svih
Na prvom mjestu nalazi se Južni Egej, regija u kojoj se nalaze neke od najpoznatijih grčkih destinacija, poput Santorinija, Rodosa i Kosa.
Tijekom 2024. godine turisti su ondje ostvarili čak 127,2 noćenja na svakog stanovnika.
Regija je zabilježila više od 41,5 milijuna turističkih noćenja, dok u njoj živi tek oko 326.000 stanovnika. Riječ je o najvećem nesrazmjeru između broja turista i stanovnika zabilježenom u bilo kojoj regiji EU-a.
Na drugom su mjestu Jonski otoci, među kojima su Krf i Zakintos. Tamo je ostvareno 102,6 turističkih noćenja po stanovniku, odnosno ukupno oko 20,5 milijuna noćenja na približno 200.000 stanovnika.
Hrvatska obala među najopterećenijima
Visoko treće mjesto zauzima talijanska pokrajina Bolzano, poznata kao ulaz u Dolomite, s 68,9 noćenja po stanovniku.
Odmah iza nje nalazi se hrvatska jadranska obala, koja je u 2024. godini ostvarila 67,5 turističkih noćenja po stanovniku.
Riječ je o području koje uključuje neke od najposjećenijih hrvatskih destinacija, među kojima su Dubrovnik i Split.
Na petom mjestu su Balearski otoci u Španjolskoj, uključujući Mallorcu i Ibizu, s 60 noćenja po stanovniku.
Kreta također među turističkim rekorderima
Grčki otok Kreta zauzeo je šesto mjesto na ljestvici, s 55,6 turističkih noćenja po stanovniku.
Ipak, većina europskih regija nalazi se daleko od tih brojki. Kada se promatra cijela Europska unija, većina regija bilježi manje od 15 turističkih noćenja po stanovniku.
Čak je i Sjeverni Egej, treća grčka regija koja se našla na ljestvici, imao 14,9 noćenja po stanovniku, što je bilo dovoljno za 24. mjesto.
Na začelju regije s najmanje turista
Na drugom kraju ljestvice nalazi se poljska regija Mazowieckie, koja obuhvaća područje oko Varšave. Tamo je zabilježeno svega 0,7 turističkih noćenja po stanovniku.
Još manje turističkih noćenja bilježi Mayotte, francuski otok u Indijskom oceanu koji je, kao francuski teritorij, dio EU-a. Ondje je zabilježeno samo 0,5 noćenja po stanovniku.
Podaci tako pokazuju goleme razlike u turističkom opterećenju unutar EU-a – od područja u kojima turisti ostvaruju više od stotinu noćenja na svakog stanovnika do regija u kojima je taj omjer manji od jednog noćenja.
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