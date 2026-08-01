HAK
FOTO / Kaos na autocestama: Kolone duge i do 12 kilometara
Na A1 pojačan je promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora - kolone iz smjera zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica su 12 kilometara, kod čvora Sveta Nedelja sedam, između čvorova Lučko i Bosiljevo dva, dok se između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima.
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Iz HAK-a su u subotu ujutro izvijestili da je promet pojačan na ostalim važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima.
Vozače su podsjetili da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet te zamolili sve sudionike u prometu na pojačan oprez, a vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest kilometara i proteže se u Sloveniju.
Zbog povećanog priljeva vozila zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapine u smjeru Zagreba.
Na A3 Bregana-Lipovac kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, a iz smjera čvora Sveta Nedelja oko sedam.
Zbog prometne nesreće na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca vozi se otežano
Na A4 Goričan-Zagreb kolona je pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga oko kilometar.
U pomorskom prometu nema poteškoća. Trajekt Jadrolinije će danas iz luke Iž/Bršanjza luku Zadar/Gaženica isploviti u 21 sat umjesto u 20,30 sati.
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