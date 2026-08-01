Oglas

HAK

FOTO / Kaos na autocestama: Kolone duge i do 12 kilometara

author
Hina
|
01. kol. 2026. 08:24
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
HAK
HAK

Na A1 pojačan je promet pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora - kolone iz smjera zagrebačke obilaznice i čvorova Kosnica su 12 kilometara, kod čvora Sveta Nedelja sedam, između čvorova Lučko i Bosiljevo dva, dok se između tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska vozi u kolonama u pokretu s povremenim kraćim zastojima.

Oglas

Iz HAK-a su u subotu ujutro izvijestili da je promet pojačan na ostalim važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima.

Vozače su podsjetili da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet te zamolili sve sudionike u prometu na pojačan oprez, a vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko šest kilometara i proteže se u Sloveniju.

HAK
HAK

Zbog povećanog priljeva vozila zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse između čvorova Đurmanec i Krapine u smjeru Zagreba.

Na A3 Bregana-Lipovac kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Kosnica duga je oko 12 kilometara, a iz smjera čvora Sveta Nedelja oko sedam.

Zbog prometne nesreće na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca vozi se otežano

Na A4 Goričan-Zagreb kolona je pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga oko kilometar.

U pomorskom prometu nema poteškoća. Trajekt Jadrolinije će danas iz luke Iž/Bršanjza luku Zadar/Gaženica isploviti u 21 sat umjesto u 20,30 sati.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hak autocesta gužve promet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ