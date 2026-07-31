JEDNOSTAVAN TRIK
Ne bacajte prazne plastične boce: Za par minuta napravite kućni "klima-uređaj" koji će vas rashladiti
Jednostavan trik s ventilatorom i zamrznutim bocama vode može ublažiti osjećaj vrućine u domu bez korištenja klima-uređaja.
Kada temperature naglo porastu, nekoliko praznih plastičnih boca i običan ventilator mogu pomoći da prostor bude ugodniji za boravak. Ljetne vrućine brzo zagriju stan ili kuću, čak i kada sunce nije posebno jako. Iako je klima-uređaj najučinkovitije rješenje, mnogi ga nemaju, a njegov rad povećava potrošnju električne energije. Zbog toga sve više ljudi traži jednostavne i povoljne načine za lakše podnošenje visokih temperatura.
Jedan od najpopularnijih trikova uključuje običan ventilator i nekoliko plastičnih boca napunjenih vodom koje su prethodno zamrznute.
Kako funkcionira?
Postupak je vrlo jednostavan. Plastične boce napunite vodom i stavite u zamrzivač dok se voda potpuno ne zaledi. Nakon toga postavite ih ispred ili iza ventilatora kako bi zrak prolazio uz zaleđene boce.
Dok struji preko njihove hladne površine, zrak se lagano hladi pa je boravak u prostoriji ugodniji nego kada ventilator radi sam. Kako navodi portal Hunker, ovaj trik može ublažiti osjećaj vrućine, iako neće sniziti temperaturu prostorije onoliko koliko to može klima-uređaj.
Na društvenim mrežama pojavio se i poboljšani način primjene ovog trika. Korisnici plastičnim vezicama pričvrste zaleđene boce izravno na zaštitnu mrežu ventilatora. Tako zrak neprekidno prolazi uz led, što može pojačati učinak hlađenja.
Ova metoda može se primijeniti na većini ventilatora – podnim, stolnim i modelima s funkcijom osciliranja, koji hladniji zrak ravnomjernije raspoređuju po prostoriji.
Umjesto boca mogu poslužiti i kockice leda
Ako nemate unaprijed zaleđene boce, sličan učinak možete postići tako da ispred ventilatora postavite posudu ispunjenu kockicama leda. Rashlađivanje će biti slično, ali će trajati kraće jer se led brže topi.
Prema riječima autora YouTube kanala Why Am I Green, koji je detaljno prikazao izradu ovakvog kućnog sustava za rashlađivanje, trik može biti učinkovit nekoliko sati, odnosno dok se led ne otopi.
Ne može zamijeniti klima-uređaj
Stručnjaci ističu da ovakva improvizirana rješenja ne mogu zamijeniti klima-uređaj jer ne snižavaju stvarnu temperaturu zraka u prostoriji na isti način. Ipak, mogu znatno povećati osjećaj ugode, osobito ako sjedite u blizini ventilatora.
Još bolji učinak može se postići ako tijekom dana spustite rolete ili navučete zavjese, prostor provjetravate rano ujutro i kasno navečer te izbjegavate korištenje pećnice i drugih uređaja koji dodatno zagrijavaju stan.
Osim što može pomoći tijekom ljetnih vrućina, ovaj trik ujedno je i praktičan način za ponovnu upotrebu praznih plastičnih boca umjesto da ih odmah bacite.
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