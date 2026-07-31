Kada temperature naglo porastu, nekoliko praznih plastičnih boca i običan ventilator mogu pomoći da prostor bude ugodniji za boravak. Ljetne vrućine brzo zagriju stan ili kuću, čak i kada sunce nije posebno jako. Iako je klima-uređaj najučinkovitije rješenje, mnogi ga nemaju, a njegov rad povećava potrošnju električne energije. Zbog toga sve više ljudi traži jednostavne i povoljne načine za lakše podnošenje visokih temperatura.