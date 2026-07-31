Bojište u Donbasu
MAPA / Ruska vojska opkolila prvi od četiriju "gradova-tvrđava" — Ukrajinci: "Već smo ga izgubili"
Rusija je ovoga tjedna ustvrdila da napreduje u ukrajinskim regijama Sumi, Harkiv i Donjeck, dok je Ukrajina imenovala novo političko vodstvo Ministarstva obrane te novo vojno vodstvo svojih oružanih snaga.
Promjene su uslijedile nakon dosad nezabilježene smjene ministra obrane Mihajla Fedorova i glavnog zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog u razmaku od samo tjedan dana, piše Al Jazeera.
Najviše zabrinjavaju izvješća ukrajinskih vojnika iz istočne Donjecke oblasti prema kojima Rusija „praktično odsijeca” Kostjantinivku, najjužniji od četiriju „gradova-tvrđava” koje je Moskva obećala zauzeti kako bi do kraja godine osvojila preostali dio slobodnog teritorija regije.
"Ključ za oslobođenje Donjecke Narodne Republike"
Kostjantinivka je „ključ za oslobođenje cijelog teritorija Donjecke Narodne Republike”, nedavno je izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin.
„Stvari su u Kostjantinivki jako loše. Više nije pitanje hoćemo li je izgubiti ili ne – praktički smo je već izgubili”, rekao je jedan ukrajinski vojnik za portal Hromadske.
„Ako se u gradu nalazi velik broj Rusa, teško se može reći da ga još držimo. Oni naše ljude jednostavno potiskuju u kut.”
Jedan lokalni ukrajinski zapovjednik rekao je za Hromadske da ruske snage napreduju prema selima Moločarka i Iževka sjeverno od grada te da bi njegove postrojbe za „mjesec ili dva” mogle biti opkoljene ako ne stignu pojačanja ili se ne promijeni taktika obrane.
Neposredno prije smjene 21. srpnja, Sirski je iznosio znatno optimističniju procjenu, tvrdeći da se u gradu nalazi oko 145 ruskih diverzanata koji trpe „znatne gubitke” od približno 25 ljudi dnevno, dok ih ukrajinske postrojbe bespilotnih letjelica pronalaze u njihovim urbanim skrovištima.
Slično optimistično stajalište iznio je i zapovjednik postrojbe Kurt and Company u razgovoru za ukrajinski medij Suspilne.
„Žestoke borbe i pucnjava vode se diljem grada”, rekao je zapovjednik poznat po pozivnom znaku Kurt.
„Ali i dalje kontroliramo veći dio grada, a neprijatelj se uglavnom nalazi na bokovima. Pokušavaju nas zaobići i odsjeći, ali ondje još držimo obranu. Neprestano smo izloženi napadima KAB bombama – njima jednostavno brišu naše položaje iz zraka. To je jedino što Rusima još uvijek donosi uspjehe i to nam predstavlja velik problem.”
KAB bombe masivne su zrakoplovne bombe mase između 500 i 3.000 kilograma. Rusija ih na ukrajinske položaje ispaljuje tempom od više od 200, a ponekad i više od 300 dnevno. Ukrajina već dugo sustave protuzračne obrane stavlja na vrh popisa vojne pomoći koju traži od saveznika.
Još prije samo tri tjedna američki Institut za proučavanje rata (ISW), istraživački centar sa sjedištem u Washingtonu, procjenjivao je da ruske snage imaju prisutnost na svega 37 posto područja Kostjantinivke, uglavnom kroz infiltracije, a ne čvrstu kontrolu.
Njegova najnovija procjena, međutim, upućuje na to da se ruska infiltracija proširila na veći dio grada.
Rusija pokušava ponovno preuzeti inicijativu
Sada se čini da Rusija pokušava ponovno preuzeti inicijativu na bojištu.
Zapovjednik ukrajinskih Snaga za besposadne sustave (SBS) Robert Brovdi izjavio je da se „stvarni broj neprijateljskih vojnika uključenih u ofenzivne operacije duž bojišnice” tijekom mjeseca povećao za 12 posto u odnosu na lipanj i za 18 posto u odnosu na svibanj, prema analizi obavještajnog centra SBS-a.
Dodao je da su ruski gubici porasli u približno jednakom omjeru.
U sjevernim regijama Harkiva i Sumija Rusija je 27. srpnja objavila da je uništila deset ukrajinskih centara za upravljanje bespilotnim letjelicama te pritom usmrtila 70 pripadnika ukrajinskih snaga.
Tri dana kasnije Moskva je ustvrdila da su njezine postrojbe porazile ukrajinske branitelje u Novoj Siči, Mogrici i Maloj Slobodki u Sumskoj oblasti te u Jurčenkovu u Harkivskoj oblasti, koristeći taktiku sličnu ukrajinskoj – bespilotne letjelice za ometanje dopreme streljiva.
„Ruski vojnici pronašli su velike količine napuštenog oružja, streljiva i vojne opreme”, navodi se u ruskom izvješću.
Jedan ruski lokalni dužnosnik ustvrdio je da je Moskva tijekom ovog mjeseca zauzela 13 naselja u Harkivskoj oblasti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare