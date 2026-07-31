„Ali i dalje kontroliramo veći dio grada, a neprijatelj se uglavnom nalazi na bokovima. Pokušavaju nas zaobići i odsjeći, ali ondje još držimo obranu. Neprestano smo izloženi napadima KAB bombama – njima jednostavno brišu naše položaje iz zraka. To je jedino što Rusima još uvijek donosi uspjehe i to nam predstavlja velik problem.”