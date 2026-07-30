Vojković za N1: Hrvatska je naručila dva nova kanadera koji još ne postoje. A kad ih dobijemo, imat ćemo problem

Vlada je 23. srpnja odobrila upućivanje protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kanadera s dvije posade u Francusku kako bi pomogli u gašenju epskih požara koji tamo bjesne već danima. Ove srijede Vlada je odobrila rotaciju zrakoplova i posada koji u Francuskoj gase požare.

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