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Vojković za N1: Hrvatska je naručila dva nova kanadera koji još ne postoje. A kad ih dobijemo, imat ćemo problem

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N1 Hrvatska
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30. srp. 2026. 12:29
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Vlada je 23. srpnja odobrila upućivanje protupožarnog zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kanadera s dvije posade u Francusku kako bi pomogli u gašenju epskih požara koji tamo bjesne već danima. Ove srijede Vlada je odobrila rotaciju zrakoplova i posada koji u Francuskoj gase požare.

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goran vojković hrvoje krešić n1 tv n1tv novi dan video

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