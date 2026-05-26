Rubio ponovno oživljava Quad: Četiri zemlje žele osigurati ključni resurs

Skupina zemalja Quad dogovorila je pokretanje inicijative za energetsku sigurnost indo-pacifičke regije te okvir za kritične minerale, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio nakon sastanka ministara vanjskih poslova te skupine u utorak u New Delhiju.
„Okvir Quada za kritične minerale … vodit će svakoga od nas u korištenju alata ekonomske politike i koordinaciji ulaganja radi jačanja opskrbnih lanaca kritičnih minerala, uključujući rudarenje i preradu, kao i recikliranje kritičnih minerala”, rekao je u New Delhiju.
Quad uključuje Australiju, Indiju, Japan i Sjedinjene Države.
Rubio je u utorak u New Delhiju s predstavnicima tih zemalja želio revitalizirati Quad.
On je poduzeo simboličan korak sazivanja ministara vanjskih poslova Quada - Kvadrilateralnog sigurnosnog dijaloga - u Washingtonu, samo nekoliko sati nakon svoje inauguracije prošle godine, a ponovno su se sastali u Washingtonu u srpnju 2025.
No, samit Quada očekivan prošle godine nije se održao, jer se Trump nije obvezao putovati u Indiju kako bi sudjelovao, unatoč obećanju svog prethodnika Joea Bidena da će se samiti čelnika četiriju zemalja održavati redovito.
Rubio, koji je trenutno u posjetu Indiji, rekao je da želi postaviti temelje za samit Quada u kojem bi sudjelovao Trump.
"Želimo biti sigurni (...) da kada se sastanu, imaju vrlo konkretne rezultate i stvari koje mogu objaviti", rekao je Rubio za India Today.
Uoči skupa, naznačio je da bi Quad mogao surađivati kako bi osigurao opskrbu kritičnim mineralima, jednom od rijetkih područja u kojima se Trumpova administracija okrenula tradicionalnijoj diplomaciji izgradnje mreža sa saveznicima, uznemirena kineskom dominacijom nad resursima bitnim za napredne tehnologije.
Neslaganja oko Irana
Rubio je dodao da bi Quad također mogao ojačati svoju suradnju na području pomorske sigurnosti.
Japan i Indija također su snažno pogođeni porastom cijena nafte otkako je Iran preuzeo kontrolu nad strateškim Hormuškim tjesnacem.
Nijedan američki saveznik osim Izraela nije snažno podržao američku odluku o napadu na Iran, što je izazvalo gnjev Donalda Trumpa, koji je doveo u pitanje pouzdanost svojih partnera, s kojima se nije ni konzultirao.
Australski premijer Anthony Albanese jedan je od rijetkih čelnika koji je izrazio određeno razumijevanje rata, iako nije ponudio pomoć Canberre, što je izazvalo Trumpove kritike.
Japan i Indija tradicionalno održavaju dobre odnose s Teheranom.
Bivši japanski premijer Shinzo Abe pomogao je u revitalizaciji Quada kako bi se uravnotežio rastući utjecaj Kine u azijsko-pacifičkoj regiji.
Biden, koji je suradnju s američkim saveznicima učinio prioritetom, zalagao se za proširenu ulogu Quada, uključujući suradnju u slučaju prirodnih katastrofa, lanaca opskrbe i javnog zdravstva.
