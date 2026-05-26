Vrhovni vođa oglasio se nakon napada: SAD više neće imati sigurno utočište za vojne baze na Bliskom istoku

Iranski vrhovni vođa upozorio je da zemlje Bliskog istoka „više neće biti štit za američke baze”.
Oglas
U izjavi objavljenoj povodom hadža, godišnjeg islamskog hodočašća u Meku u Saudijskoj Arabiji, Modžtaba Hamnei rekao je:
„Kazaljke sata neće se vratiti unatrag, a narodi i države regije više neće biti štit za američke baze. Amerika više neće imati sigurno utočište za svoje spletkarenje i uspostavljanje vojnih baza u regiji.”
Od početka rata, koji je započeo napadima u kojima je ubijen njegov otac, bivši vrhovni vođa, Hamnei se oglasio tek nekoliko puta, prenosi Sky.
Prema izvješćima, Hamnei je ozlijeđen u napadima i od tada se nije pojavljivao u javnosti, iako je objavljivao pisane izjave poput ove.
Američki i izraelski zrakoplovi pogodili su iranska plovila južno od iranskog otoka Larak u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginulo „nekoliko iranskih državljana”, izvijestila je u utorak iranska poluslužbena novinska agencija Fars.
Iako agencija nije potvrdila točan broj poginulih, pojedini mediji navode da su u napadima ubijene četiri osobe.
Izvješća dolaze usred važećeg primirja između SAD-a i Irana koje je zaustavilo rat započet američkim i izraelskim napadima na Iran 28. veljače, nakon čega je uslijedio iranski odgovor.
Iranska Revolucionarna garda poručuje da ima pravo odgovoriti na svako američko kršenje primirja
Iranska Revolucionarna garda objavila je da ima pravo odgovoriti na svako američko kršenje primirja nakon što je Washington tijekom noći izveo napade na jug Irana.
Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) opisalo je napade kao „samoobranu” i priopćilo da su ciljali „lokacije za lansiranje projektila i iranske brodove koji su pokušavali postaviti mine”.
IRGC je u priopćenju koje su prenijeli državni mediji naveo da je identificirao „američke borbene zrakoplove i dronove koji su izvršili invaziju”, očito misleći na spomenute napade.
Tvrde da su oborili dron MQ-9 nakon aktiviranja protuzračne obrane te da su natjerali još jedan dron i američki borbeni zrakoplov na „povlačenje”.
Dodali su:
„IRGC upozorava na svako kršenje primirja od strane agresivne američke vojske te smatra svoje pravo na recipročan odgovor legitimnim i neupitnim.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas