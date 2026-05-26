Tri uska grla otežavaju ponovno naoružavanje Njemačke

Njemačka je osigurala stotine milijardi eura za ponovno naoružavanje Bundeswehra, ali sad mora dokazati da taj novac može pretvoriti u tenkove, projektile i moderno oružje.

Nakon desetljeća zapuštenosti vojske poslije Hladnog rata, Berlin pokušava ubrzano obnoviti obrambene sposobnosti njemačke vojske zbog ruske invazije na Ukrajinu i rastuće nesigurnosti u Europi.

No proces koče tri velika problema: spora i komplicirana nabava, nedostatak dugoročnih ugovora za obrambenu industriju te zastarjeli birokratski sustav.

Ministar obrane Boris Pistorius zato reformira vojnu agenciju za nabavu BAAINBw, koja ima gotovo 13.000 zaposlenih i godinama je bila simbol sporosti i prekomjerne administracije, piše Politico.



Sam Pistorius reformu je usporedio s "operacijom na otvorenom srcu”, upozorivši da Njemačka nema vremena za dugotrajne promjene.

Njemački sustav nabave osmišljen je kako bi osigurao sigurnost, zakonitost i parlamentarni nadzor nad vojnom potrošnjom, ali upravo te procedure danas ozbiljno usporavaju modernizaciju vojske.

Revizori upozoravaju na "organiziranu neodgovornost” i kulturu izbjegavanja donošenja brzih odluka, dok vojni povjerenici Bundestaga pravila nabave nazivaju „iznimno složenima”.

Probleme ima i obrambena industrija. Iako Rheinmetall danas proizvodi više topničkih granata nego SAD, analize pokazuju da njemačke tvrtke još ne mogu zadovoljiti potrebe Bundeswehra.

Sporo donošenje odluka

Industrija traži jasne i dugoročne ugovore prije ulaganja u nove tvornice i proizvodne linije, dok vlada očekuje da kompanije same unaprijed povećaju kapacitete.

Treći veliki problem su zastarjela pravila prema kojima svaki vojni projekt vrijedan više od 25 milijuna eura mora odobriti parlamentarni odbor za proračun.

Takav sustav osigurava snažnu demokratsku kontrolu nad vojskom, ali istodobno znatno usporava donošenje odluka u trenutku kada Njemačka želi brzo povećati obrambene sposobnosti zbog straha od moguće ruske prijetnje i mogućeg smanjenja američke vojne prisutnosti u Europi.