Prijetili novinarima HRT-a i Morskog tijekom snimanja o prekomjernoj gradnji na obali

Snimanje novinara HRT-a i portala Morski.hr u uvali Oštrica završilo je prijavom prijetnji i priznanjem da je dozvola još u postupku
Novinarske ekipe portala Morski.hr i HRT-a prijavile su verbalni napad i prijetnje tijekom snimanja priloga o prekomjernoj gradnji u Sevidu na Moru, objavio je Morski.hr.
Novinari su obišli uvalu Oštrica, u pratnji mještana Bože Vidovića i Nediljka Vidovića, i zabilježili intenzivne građevinske zahvate koji su, prema njihovu tumačenju, nepovratno uništili prirodni krajolik poluotoka.
Tijekom snimanja Sevida na moru s brodice, mještanij Nediljko Vidović primio je telefonske prijetnje, a po povratku na kopno ekipu su presrela trojica muškaraca u radnim odijelima.
Novinari navode da je jedan od njih verbalno nasrnuo na njih, smirivši se tek nakon što su aktivirali kamere.
