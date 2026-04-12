SEVID NA MORU

Prijetili novinarima HRT-a i Morskog tijekom snimanja o prekomjernoj gradnji na obali

12. tra. 2026. 20:46
Morski.hr

Snimanje novinara HRT-a i portala Morski.hr u uvali Oštrica završilo je prijavom prijetnji i priznanjem da je dozvola još u postupku

Novinarske ekipe portala Morski.hr i HRT-a prijavile su verbalni napad i prijetnje tijekom snimanja priloga o prekomjernoj gradnji u Sevidu na Moru, objavio je Morski.hr.

Novinari su obišli uvalu Oštrica, u pratnji mještana Bože Vidovića i Nediljka Vidovića, i zabilježili intenzivne građevinske zahvate koji su, prema njihovu tumačenju, nepovratno uništili prirodni krajolik poluotoka.

Tijekom snimanja Sevida na moru s brodice, mještanij Nediljko Vidović primio je telefonske prijetnje, a po povratku na kopno ekipu su presrela trojica muškaraca u radnim odijelima.

Novinari navode da je jedan od njih verbalno nasrnuo na njih, smirivši se tek nakon što su aktivirali kamere.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
