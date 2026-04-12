"Dragi moji sunarodnjaci, Mađari! Uspjeli smo! Tisza i Mađarska pobijedile su na ovim izborima. I to ne malo, nego uvjerljivo, jako, jako uvjerljivo. Zajedno smo srušili Orbánov režim i vratili domovinu."

Istaknuo je da u povijesti demokratske Mađarske nikada toliko ljudi nije izašlo na izbore, potvrdivši da su vrlo vjerojatno osvojili dvotrećinsku većinu u parlamentu. Zahvalio je "svim trima milijunima ljudi koji su dali povjerenje Tiszi".

"Učinili ste čudo! Ispisali smo povijest."

Pobjedu su, kako je rekao, ostvarili kao milijuni "Ludas Matyija", junaka mađarske narodne priče, unatoč tome što je Fidesz potrošio stotine milijardi forinti na kampanju laži i huškanje Mađara jednih protiv drugih.

"To ih je koštalo pobjede, o tome su Mađari danas donijeli presudu. Prije dvije godine krenulo je tek nekoliko ljudi, a na kraju je u borbi Davida i Golijata pobijedila ljubav, jer ljubav na kraju uvijek pobjeđuje. Hvala svima što ste poslušali biblijski savjet: Ne bojte se!"

Na kraju pobjedničkog govora usporedio je "ovaj povijesni trenutak s onima iz 1848. i 1956."