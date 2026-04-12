istraga u tijeku

Užas kod Velike Gorice: Žena skočila sa zgrade, u stanu pronađena mrtva maloljetnica

Hina
12. tra. 2026. 13:48
Velika gorica
Slavko Midzor/PIXSELL

Na području Velike Gorice u nedjelju oko 10,50 sati žena je počinila samoubojstvo skokom sa stambene zgrade, a policija je u stanu pronašla tijelo maloljetnice za koju se sumnja da je žrtva nasilne smrti, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke. 

U policiji kažu da je na mjestu događaja u tijeku očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti te tragedije. 

Kako mediji neslužbeno doznaju, riječ je o majci koja je počinila samoubojstvo nakon što je ubila svoju maloljetnu, 17-godišnju kćer.

