TISZA BLIZU CILJA

Prve ankete: Orban uvjerljivo izgubio!

12. tra. 2026. 19:13
Peter Magyar
AFP / FERENC ISZA

Prema podacima koje je objavila agencija za istraživanje javnog mnijenja Medián, stranka Tisza Pétera Magyara osvojila je 55,5 posto glasova, dok se predviđa da će Fidesz Viktora Orbána dobiti 37,9 posto.

Krajnje desni pokret Naša domovina (Mi Hazánk) trebao bi osvojiti 3,9 posto glasova.

Prevedeno u mandate, ovi podaci znače da je Tisza blizu dvotrećinske većine u parlamentu, s između 131 i 139 zastupničkih mjesta, dok se predviđa da će Fidesz osvojiti između 59 i 67 mjesta.

Mađarski parlament ima ukupno 199 zastupničkih mjesta.

Podaci nisu izračunati na temelju klasične izlazne ankete, nego predstavljaju procjenu mandata temeljenu na istraživanju velikog uzorka provedenom tijekom posljednja tri dana.

