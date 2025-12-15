Prošli Bačićevi zakoni - ovako su glasali zastupnici

Hrvatski sabor donio je u ponedjeljak, većinom glasova, nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, kolokvijalno nazvane 'Bačićevi zakoni'.
Zakon o prostornom uređenju donio je sa 76 glasova 'za', 59 protiv i jednim suzdržanim, onaj o građenju sa 77 glasova 'za', 57 protiv i dvoje suzdržanih, a Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu sa 79 glasova 'za', 51 protiv i četvero suzdržanih.
Iz rezultata glasovanja jasno je kako je protiv tih zakona glasovala oporba koja je do samog glasovanja ponavljala da idu na ruku interesima krupnog kapitala i na štetu građana, HDZ je to opovrgavao, te isticao da se zaštita prostora diže na višu razinu.
Benčić: Srušit ćemo zakon, ali i ovu Vladu
Lijeva oporba pozvala je vladajuće da zakone povuku, te je najavila da će se, izglasaju li ih, prvo obratiti Ustavnom sudu, a bude li trebalo, ići će i na referendumom.
„Ako ovo izglasate, prvo tražimo ocjenu ustavnosti, no ovoga puta nećemo čekati Ustavni sud godinama da donese odluku. Kada ju i ako ju ne donese u iduća tri mjeseca, zajedno s SDP i drugim klubovima „progresivne opozicije“ pokrenut ćemo referendum, srušit ćemo ovaj zakon, a onda i ovu Vladu“, ustvrdila je Sandra Benčić (Možemo).
Sličnu je poruku poslala i SDP-ova Jasenka Auguštan Pentek, pozivajući vladajuće da povuku zakon o prostornom uređenju kojeg naziva "zloglasnim".
Ovo što radite nije u interesu prostora, gurate zakon kojim želite građane ostaviti bez najvrjednijeg resursa, taj zakon pogoduje lobijima, ustvrdila je.
Vladajući HDZ i DP rezolutno odbacuju oporbene tvrdnje o otimačini, oduzimanju ovlasti gradovima i općinama.
Klarić: Tvrdnje oporbe o 'otimačni' su laž, nikome se ne pogoduje
"Laži o otimačini, koje oporbeni zastupnici povezuju sa urbanom komasacijom, nisu istina, nikakvim investitorima se ne pogoduje, dobivamo moderan zakon, zakon u službi građana", ponovio je HDZ-ov zastupnik Tomislav Klarić, gradonačelnik Bakra.
Izrečeno je, ističe, toliko neistina, laži i obmana, a zakoni omogućavaju brže, jednostavnije i lakše upravljanje prostorom, a građanima brže dobivanje građevinskih dozvola i pokretanje projekata.
I Ivica Kukavica (Domovinski pokret) odbacuje oporbene tvrdnje da će se kroz urbanu komasaciju privatnim vlasnicima nešto oduzeti. To se neće dogoditi, a mlade obitelji imat će priliku brže dobivati stambene zone, kazao je. u ovom prepucavanju najmanje ima prostora za – prostor.
Selak Raspudić: Ljevica se ne bori za prostor, nego samo puno buči
Most i nezavisna Marija Selak Raspudić zamjerke iznose i na račun vladajućih i lijeve oporbe.
„Vi ste majstori obmane, ljubav prema domovini pretvorili ste u ljubav prema džepu", poručio je vladajućima Nikola Grmoja (Most). "U ime te iste ljubavi", dodao je, "gulite sve što možete, gulite sve do kože, sada i naš prostor nudite kao valutu sumnjivim investitorima, bez sluha za lokalne zajednice“.
Lijevoj oporbi Grmoja, pak, zamjera da na državnoj razini napada ministra Bačića, dok SDP-ov župan Željko Kolar u Zaboku ide protiv građana i njihova vlasništva.
Selak Raspudić je ustvrdila kako je HDZ spreman „pregaziti“ demokratski izabranu lokalnu vlast da bi preuzeo kontrolu nad prostorom, a Vladu, kako je rekla, "Andreja Pljenkovića da grabi sve što može".
„No oni koji sebi vole tepati da su progresivna ljevica, ne bore se za prostor, nego samo mnogo buče jer im netko uzima najdražu igračku koja služi za ucjenjivanje svih nepodobnih u Zagrebu, u kojem je njihovo upravljanje prostorom javno svjedočanstvo njihove neučinkovitosti“, kazala je i zaključila kako
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare