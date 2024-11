Policije će uoči Martinja biti posvuda: Evo što vas čeka ako odbijete alkotest

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Umjesto sjedanja za volan pod utjecajem alkohola, policija savjetuje - "osigurajte si prijevoz, razmislite, cijena jedne runde pića iznosi koliko i taksi prijevoz do kuće."

Policijska uprava međimurska objavila je na svojim stranicama obavijest vezanu uz nadolazeći vikend. Uoči Martinja, 11. studenog, očekuje se veći broj sudionika u cestovnom prometu koji će konzumirati alkoholna pića.

U svrhu povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja, policijski će službenici poduzeti preventivno-represivne aktivnosti za sprječavanje moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola.

“Koordinacija, sposobnost procjene i reakcija vozačkih vještina u ‘partnerstvu’ s alkoholom gube svoju funkcionalnost i uzrok su prometnih nesreća. Za navedene potencijalne uzroke prometnih nesreća odgovoran je upravo čovjek, aktivni sudionik u prometu, bez obzira bio on vozač ili pješak”, stoji na stranicama policije.

Prema priopćenju policije, svi će zaustavljeni vozači biti alkotestirani, a nadzirat će se i brzina kretanja, korištenje sigurnosnog pojasa svih osoba u vozilima, kao i korištenje dječjih sjedalica i mobitela tijekom vožnje, odnosno svi oni prekršaji koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.

“Akcija će se provoditi tijekom noćnih i ranojutarnjih sati u dane vikenda uoči samog Martinja, kao i na sam dan Martinja i dan kasnije, odnosno u kontinuitetu od 8. do 12. studenoga. Nadzor vozača provodit će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola te će se kontrolni punktovi u vrijeme provođenja akcije često mijenjati”, priopćila je policija.

Policija: “Ne dozvolite da postanete crna statistička brojka”

Iz policije su potaknuli sve vozače i aktivne sudionike u prometu da preuzmu odgovornost za sigurnost u prometu kako za sebe same, tako i za ostale sudionike. Podsjetili su i da je odbijanje testiranja na alkohola i testiranja na droge, lijekove ili liječničkog pregleda – kažnjivo. Odbijanje podliježe novčanim kaznama od 1320 do 2650 eura ili kazni zatvora do 60 dana. Uz kazne se izriču i mjere zabrane upravljanja motornim vozilom te negativni prekršajni bodovi.

Prošlogodišnji podaci istraživanja na dane koji su prethodili Martinju, ali i na taj dan su zabrinjavajući, pa ih policija predstavlja kao upozorenje vozačima. Na području Republike Hrvatske ukupno je kontrolirano 6106 vozača, a od tog broja, 618 je vozača bilo pod utjecajem alkohola. Osam je vozača odbilo alkotestiranje, a četiri su vozača na preliminarnom testiranju na droge bila pozitivna, dok je 20 odbilo testiranje na droge.

Najviše vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola bilo je u dobi od 31 do 40 godina. Prema podacima, koncentraciju alkohola u rasponu od 0,5 do 1,0 g/kg imalo je 260 vozača, a koncentraciju veću od 1,50 g/kg imalo je 130 vozača.

“Kako bi se rizici koji utječu na sigurnost cestovnog prometa sveli na minimum, međimurska policija preporučuje dodatan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti, poglavito u situacijama smanjene vidljivosti i u vrijeme mokrih i skliskih kolnika, te savjetuje ponašanje u skladu s prometnom kulturom”, priopćila je policija.

Umjesto sjedanja za volan pod utjecajem alkohola, policija savjetuje – “osigurajte si prijevoz, razmislite, cijena jedne runde pića iznosi koliko i taksi prijevoz do kuće”, naglašavaju i “ne dozvolite da postanete crna statistička brojka”.

“Ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan. Imajte u vidu da vozač pod utjecajem alkohola ne dovodi u opasnost samo sebe, već i sve ostale sudionike u prometu. Budite odgovorni prema sebi i drugima”, zaključili su iz policije.

