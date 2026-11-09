Selak Raspudić traži istražno povjerenstvo o KBC-u Sestre milosrdnice

Kao dodatni razlog za osnivanje povjerenstva navodi i slučaj bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša. On je uhićen u studenome 2024. u sklopu afere Mikroskopi, a u studenome 2025. ponovno se zaposlio u KBC-u Sestre milosrdnice kao specijalist neurokirurgije, nakon provedenog natječajnog postupka. U rujnu 2026. potvrđena je optužnica u tom kaznenom predmetu.