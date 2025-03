Renato Petek otkrio zašto je napustio SDP

Podijeli :

Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek jučer je obznanio da napušta SDP. Za N1 Studio uživo je objasnio razloge te odluke.

“Nakon tri i pol godine donio sam odluku ne lako, ali iz jasnih razloga. Postoje nepomirljive razlike između stava koji je SDP zauzeo u gradu Zagrebu. Došlo je do presedana gdje se inzistiralo da se promijeni odluka gradskog SDP-a koji je već odredio svog kandidata za gradonačelnika.

SDP je krenuo u suradnju s Možemo na lokalne izbore. Ja sam vidio razvoj ove stranke drugačije i nudio sam to kroz neku vrstu rada i vizije. Smatram da SDP u gradu Zagrebu može vratiti dio birača, ali mora krenuti samostalno dalje i s obzirom na te razlike u odlukama koje su donesene za mene tamo više nema mjesta“, rekao je Petek.

Objasnio je i kako je došlo do suradnje SDP-a i Možemo.

Renato Petek izašao iz SDP-a

“Do promjene odluke je došlo nakon što se pojavila mogućnost da se s Možemo napravi jedna strateška suradnja ne samo u gradu Zagrebu nego i u nekim drugim jedinicama lokalne samouprave da bi u budućnosti postojala mogućnost da se stvori nacionalna koalicija naspram HDZ-u na budućim nacionalnim izborima”, otkrio je Petek.

Složio se da suradnja SDP-a i Možemo može dati rezultate ali, kako kaže, samo na nacionalnoj razini.

“Na lokalnoj razini zagrebačkom SDP-u onemogućuje da ističe svoje politike. SDP zapravo neće imati direktne mogućnosti utjecati na izvršnu vlast osim kroz Gradsku skupštinu kao do sada, samo što će to sad biti zajednički mandati. Za mene osobno to nije prihvatljivo. Nema tu nikakve zle krvi, ljudski smo se razišli”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

#related-news_0