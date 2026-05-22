"NOVO NORMALNO"
Stižu "iznimno visoke" temperature. Kako će se europski gradovi nositi s vrućinama?
Veliki dijelovi Europe pripremaju se za visoke temperature ovog vikenda, jer stručnjaci upozoravaju da intenzivne vrućine u proljeće postaju "novo normalno".
Španjolska nacionalna meteorološka agencija AMET kaže da se očekuje da će Iberijski poluotok doživjeti razdoblje "iznimno visokih temperatura za ovo doba godine". Očekuju se opće maksimalne temperature od 34°C u glavnim dolinama tijekom vikenda, dok će se u dolinama Guadiane i Guadalquivira temperature popeti i do 38°C.
Tropske noći, gdje temperatura ne pada ispod 20°C, pogodit će doline Guadiane i Guadalquivira, kao i doline Tagusa, Ebra i donjeg Duera u nadolazećim danima, piše Euronews.
Da bi se toplinski val i službeno tako kvalificirao, visoke temperature trebale bi biti dugotrajnije. Ipak, prognozirane dnevne i noćne temperature tipične su za sredinu ljeta, a ne za kraj svibnja, kaže AMET.
Neuobičajeno vruće u Britaniji
Britanski meteorološki ured također je najavio da će temperature u Engleskoj rasti tijekom vikenda, posebno na jugu, gdje će u subotu vjerojatno biti zabilježeno 30°C, a u nedjelju 32°C. Prognozira se da će temperature dosegnuti vrhunac u ponedjeljak, kad bi južna Engleska i Midlands mogli biti pogođeni s neuobičajeno vrućih 33°C.
"Vjerojatno će se svibanjski i proljetni temperaturni rekordi u Velikoj Britaniji srušiti tijekom vikenda praznika, a prognozirane temperature premašit će postojeći rekord od 32,8°C", rekao je Steve Kocher iz Meteorološkog ureda.
Rim će imati nešto "hladniji" prosjek
U Njemačkoj, prognostičari očekuju temperature od oko 30°C tijekom vikenda. "Duž Gornje Rajne, u regiji Rajna-Majna i na mjestima prema Brandenburgu, moguće su čak i najviše vrijednosti do 31°C", kaže meteorološki stručnjak Dominik Jung.
Trenutna prognoza Meteorološkog zavoda za Pariz predviđa najviše temperature od 33°C ovog vikenda, koje će se nastaviti i sljedeći tjedan, dok će Rim imati nešto "hladniji" prosjek od 31°C. U Lisabonu će temperature danas dosegnuti 31°C, zatim 28°C u subotu i 27°C u nedjelju.
Jesu li visoke proljetne temperature "novo normalno"?
Klimatski modeli procjenjuju da su lipanjski toplinski valovi u Europi danas oko 10 puta vjerojatniji nego što su bili u predindustrijskim uvjetima, a ista putanja postaje vidljiva i za svibanj.
"Njemačka je koristan primjer: dan s 30°C oko Duhova, koji se nekad smatrao neobičnošću, promijenio se od rijetke pojave u 1980-ima do nečega što zemlja sada redovito doživljava", kaže za Euronews Earth Ionna Vergini, osnivačica svjetske vremenske prognoze WFY24.
"Ta vrsta promjene u temeljnoj distribuciji zapravo znači 'novo normalno'. Ne radi se o jednom ekstremnom događaju, već o pomicanju same temperaturne krivulje", dodala je.
Vergini upozorava da su infrastruktura, poljoprivreda i javnozdravstveni sustavi još uvijek "kalibrirani prema starom kalendaru", što znači da zemlje nisu spremne za visoke temperature tako rano u godini. "Dan s 38°C u južnoj Španjolskoj sredinom svibnja dolazi u zemlju čiji turistički, energetski i bolnički sustavi još nisu u ljetnom načinu rada", pojasnila je.
Sredozemni bazen (Italija, Grčka, Portugal, Španjolska i južna Francuska) ostaje epicentar ovog problema. Prošle godine te su zemlje doživjele niz smrtonosnih toplinskih valova, suša i požara koji su opustošili kontinent.
Međutim, sve češći udari ekstremnih vrućina utjecali su i na inače hladne nacije, čiji stambeni fond, prometne mreže i bolnice nikada nisu bili projektirani za toplinu. "Popodne od 32°C u Helsinkiju remeti više od popodneva od 40°C u Sevilli", kaže Vergini.
"Ujedinjeno Kraljevstvo odgovara istom obrascu. Svibanjske temperature u niskim tridesetima znatno su iznad povijesnih normi za ovu točku u proljeće, a građevinski fond i željeznička mreža zemlje i dalje se bore svaki put kada se to dogodi", naglašava.
Veliko izvješće koje je 20. svibnja objavio Odbor za klimatske promjene Ujedinjenog Kraljevstva (CCC) upozorilo je da će klimatizacija uskoro biti "neizbježna" za zaštitu građana od nepodnošljivih ljetnih vrućina, posebno u domovima za starije i nemoćne, u bolnicama i školama.
Kako se Europa priprema za intenzivnije vrućine?
Europski žarki temperaturni period sve je teže ignorirati, a neki stručnjaci opisuju intenzivne vrućine kao "najsmrtonosniju opasnost za okoliš" našeg vremena.
Istraživači s Imperial Collegea u Londonu i Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu proučili su 854 europska grada i otkrili da su klimatske promjene odgovorne za 68 posto od 24 400 procijenjenih smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinom prošlog ljeta, povisivši temperature za do 3,6 °C.
Ljudske aktivnosti glavni su pokretač globalnog zagrijavanja, prvenstveno izgaranje fosilnih goriva poput ugljena, nafta i plin.
Zemlje koje je najteže pogodila jedna toplinska valova bile su Rumunjska, Bugarska, Grčka i Cipar, gdje se od 21. do 27. srpnja dogodilo procijenjenih 950 smrtnih slučajeva od vrućine na temperaturama do 6°C iznad prosjeka. To je oko 11 smrtnih slučajeva dnevno na milijun ljudi.
S toplijim temperaturama dolazi i povećani rizik od poplava. To je zato što za svaki porast temperature zraka od 1℃, atmosfera može zadržati oko sedam posto više vlage, što može dovesti do intenzivnijih i obilnijih kiša.
Prošlogodišnja smrtonosna vrućina potaknula je više razgovora o tome kako se Europa može bolje nositi s klimatskim promjenama i njihovim posljedicama. "Zemlje koje će se najbolje snaći u nadolazećem desetljeću nisu one s najviše novca – one su one koje vrućinu tretiraju kao javnozdravstvenu krizu, a ne kao vremensku priču", tvrdi Vergini.
U tom su smjeru, dodaje, krenule Atena, Barcelona i Sevilla, dokvećina ostatka Europe još nije ni započela.
Klimatska skloništa
Klimatska skloništa sve više postaju "kritične komponente" urbanih strategija, jer broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u Europi nastavlja rasti.
"Kako se ekstremni toplinski događaji povećavaju, mjere prilagodbe u urbanim okruženjima postaju sve potrebnije", kaže za Euronews Earth Elvira Jiménez Navarro, doktorandica na Istraživačkom centru za digitalnu transformaciju i upravljanje (UOC-DIGIT) Otvorenog sveučilišta Katalonije.
Španjolska predvodi utrku s jednom od najnaprednijih svjetskih mreža klimatskih skloništa. Nakon prošlogodišnjeg rekordnog ljeta, u kojem je 16-dnevni toplinski val podigao temperature do smrtonosnih 45°C, španjolski premijer Pedro Sanchez najavio je da će se niz vladinih zgrada također koristiti kako bi se građanima ponudilo sklonište od intenzivne vrućine.
Nacionalna mreža nadovezuje se na programe koje su već uspostavile regionalne vlade, uključujući one u Kataloniji, Baskiji i Murciji. U Barceloni, na primjer, već postoji 400 klimatskih skloništa dostupnih u javnim zgradama poput knjižnica, muzeja, sportskih centara i trgovačkih centara.
Ovi prostori, koji su obično klimatizirani i opremljeni sjedalima i besplatnom vodom, osmišljeni su kako bi zaštitili ljude koji nemaju resurse kod kuće za suočavanje s visokim temperaturama - poput starijih osoba, beba i onih s postojećim zdravstvenim problemima.
Ta inicijativa za spašavanje života polako dobiva na snazi. Prošlog mjeseca, Opće vijeće Bukurešta u Rumunjskoj odobrilo je uspostavu mreže klimatskih skloništa kako bi se građani zaštitili od toplinskih valova i visokih temperatura.
Atena koordinira napore zaštite od topline
Gradovi su već topliji od okolnih područja zbog efekta urbanog toplinskog otoka, koji je uglavnom uzrokovan materijalima koje je stvorio čovjek, poput asfalta i betona, koji apsorbiraju i zadržavaju sunčevu toplinu.
Do 2050. godine toplinski valovi će pogoditi više od 3,5 milijardi ljudi diljem svijeta, a polovica njih će živjeti u urbanim središtima. Kako bi se suočio s ovom opasnošću, američki Centar za otpornost na klimatske promjene stvorio je i pilotirao prve pozicije glavnih službenika za toplinu (CHO) na svijetu.
Ovi dužnosnici odgovorni su za "ujedinjavanje odgovora svojih gradskih uprava na ekstremne vrućine" i usredotočuju se na ubrzanje postojećih napora za zaštitu od vrućine i pokretanje novih radova za smanjenje javnog rizika.
Atena je bila prvi europski grad koji je imenovao CHO-a, ponudivši tu ulogu Elissavet Bargianni 2021. godine. Bargianni, koja je ujedno i voditeljica Odjela za otpornost i održivost Atene, radila je na ažuriranju Akcijskog plana za klimu Atene (2022.) i sudjelovala u programu EIB-ovog Instrumenta za financiranje prirodnog kapitala (NCFF) za stvaranje četiriju visoko utjecajnih zelenih i plavih infrastrukturnih gradskih projekata.
Do sada je Bargianni proveo studije izvedivosti i krajobraznog uređenja raznih javnih prostora u Ateni, uveo metodologiju za nove aleje drveća te pokrenuo GIS mapiranje i inventarizaciju drveća za Nacionalni vrt i grad. "Odgovornost za planiranje grijanja na jednoj točki pokazala se učinkovitijom od raspodjele odgovornosti na pola tuceta općinskih odjela", kaže Vergini.
Pariz se priprema za budućnost od 50°C
Iako se ideja o temperaturama od 50°C može činiti distopičnom, Europa je već zabilježila užasnih 48,8°C na Siciliji 2021. godine. Još 2023. godine grad Pariz organizirao je kriznu vježbu "Pariz na 50°C" u dva pariška okruga kako bi pripremio grad za potencijalne ekstremne toplinske valove.
Dio inicijative uključivao je oko 70 djece ulazi u hladan, mračan tunel koji uspijeva održavati ugodnih 18°C. Nakon što su se našli pod zemljom, djeca su zamoljena da odglume učinke ekstremnih temperatura koje bi uskoro mogle postati uobičajeni dio života.
Izvješće o vježbi "Pariz na 50°C" otkrilo je da ekstremna vrućina predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju, posebno za ranjive skupine stanovništva poput starijih osoba, djece, radnika na otvorenom i osoba s niskim primanjima. Infrastruktura poput metro sustava i željezničkih pruga također bi se mogla suočiti s velikim poremećajima zbog intenzivne vrućine.
Izvješće predlaže pretvaranje Pariza u "grad oaze" povećanjem vegetacije, stvaranjem zasjenjenih javnih prostora, smanjenjem površina koje zadržavaju toplinu, razvojem rashladnih otoka i prilagodbom škola i javnih objekata ekstremnim toplinskim uvjetima.
Povjerenstvo za rizik od topline
U travnju je Velika Britanija predstavila novu Nacionalnu komisiju za rizik od topline kako bi istražila kako poboljšati napore diljem zemlje u rješavanju "široko rasprostranjenih utjecaja" visokih temperatura.
"Ova komisija će pružiti plan kako bi se osiguralo da je Velika Britanija otporna na visoke temperature bez ugrožavanja naših ekonomskih ili klimatskih ciljeva", kaže Emma Howard Boyd CBE, predsjednica Komisije za rizik od topline. "Vlada mora prilagodbu ekstremnim vrućinama učiniti prioritetom ili će se izgubiti dodatni životi", poručila je.
Izvješće Odbora za klimatske promjene (CCC) pozvalo je i na uvođenje pravila o maksimalnoj radnoj temperaturi, tvrdeći da je zemlja "izgrađena za klimu koja danas više ne postoji".
