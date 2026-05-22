"RESTRIKTIVAN PRISTUP"

Ženska mreža: Odbacivanje interpelacije nastavak je vladinog restriktivnog pristupa

Hina
22. svi. 2026. 22:27
Ženska mreža Hrvatske je ocijenila da vladino odbacivanje interpelacije o reproduktivnim pravima žena znači nastavak restriktivnog pristupa medicinski pomognutoj oplodnji i reproduktivnim pravima.

U priopćenju Ženska mreža Hrvatske najoštrije osuđuje stavove iznesene na sjednici Vlade tijekom odbacivanja interpelacije o reproduktivnim pravima žena, posebno tumačenje prema kojem se medicinski pomognuta oplodnja (MPO) svodi isključivo na medicinsku metodu liječenja bolesti.

Smatra da se time zanemaruje njezina uloga u ostvarivanju reproduktivnih prava, tjelesne autonomije te prava na privatni i obiteljski život.

Organizacija upozorava kako se pristup MPO-u mora promatrati kroz prizmu ljudskih prava i jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi, a ne kroz usko medicinsko tumačenje, te tvrdi da postojeći zakonodavni okvir sadrži diskriminatorna ograničenja.

Navodi kako postojeći zakonodavni okvir o medicinski pomognutoj oplodnji već godinama sadrži diskriminatorna ograničenja. "Takva ograničenja protivna su načelima ravnopravnosti spolova, zabrani diskriminacije i temeljnim ljudskim pravima zajamčenima domaćim i međunarodnim pravom", priopćila je Ženska mreža.

"Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobito člankom 8., zaštićeno je pravo na privatni i obiteljski život, koje uključuje i reproduktivnu autonomiju te pravo na pristup medicinskim tretmanima povezanima s ostvarivanjem roditeljstva. Europski sud za ljudska prava (...) potvrdio je da ograničenja reproduktivnih prava moraju biti proporcionalna i nediskriminatorna", navode u priopćenju.

Ženska mreža Hrvatske uputila je i nekoliko zahtjeva, među kojima su napuštanje diskriminatornog tumačenja MPO-a te osiguravanje nediskriminatorne i dostupne politike reproduktivnog zdravlja.

Vlada je u četvrtak odbila Interpelaciju o svome radu na području reproduktivnih prava žena zastupnice Anke Mrak Taritaš (GLAS), uz obrazloženje da su ta prava uređena sukladno medicinskoj struci i mogućnostima zdravstvenog sustava.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da MPO predstavlja medicinsku metodu liječenja neplodnosti te odbacila navode oporbe o diskriminatornom pristupu, naglasivši da je sustav u Hrvatskoj široko dostupan i financiran preko HZZO-a.

