Premijer Radev brani stav Bugarske da ne podupre sud za Ukrajinu

Premijer Rumen Radev je branio pravo Bugarske da ne podupre predloženi Posebni sud za ruske zločine počinjene protiv Ukrajine, rekavši da njegova zemlja ima pravo na svoj stav po tome pitanju.

Takav "vojni tribunal" samo ima učinka kad je država poražena, kad je kapitulirala, a njezin čelnik uhvaćen, rekao je Radev.

"Ne vjerujem da takvi uvjeti trenutačno postoje, niti je vjerojatno da će se stvoriti", dodao je.

Trideset i četiri države članice Vijeća Europe, Europska unija, Australija i Kostarika, izrazile su prošli tjedan želju za pridruživanjem budućem Posebnom sudu za zločin agresije na Ukrajinu, namijenjenom suđenju za rusku invaziju na tu zemlju.

Inicijativu za osnivanje novog suda prošle je godine pokrenuo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je o tome potpisao sporazum s Vijećem Europe, organizacijom za zaštitu ljudskih prava koja broji 46 članica, uključujući Ukrajinu.

Bugarska, kojom vlada Radevljeva vlada lijevog centra od početka svibnja, odbila se pridružiti deklaraciji.

Bivši general i borbeni pilot, Radev je smatran proruskim političarem u svojoj prethodnoj ulozi predsjednika zemlje.

Osim Bugarske, tri druge EU zemlje članice, Mađarska, Slovačka i Malta, nisu potpisale deklaraciju o pridruživanju sudu.