Trump ne ide na vjenčanje svog sina: Imam nešto što se zove Iran. I druge stvari...

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da neće prisustvovati vjenčanju svog najstarijeg sina Donalda Trumpa Jr. s pripadnicom visokog društva iz Palm Beacha Bettinom Anderson jer mora ostati u Washingtonu radi državnih obveza.
"Iako sam jako želio biti sa svojim sinom Donom Jr. i najnovijom članicom obitelji Trump, njegovom budućom suprugom Bettinom, okolnosti povezane s državnim poslovima i moja ljubav prema Sjedinjenim Američkim Državama ne dopuštaju mi da to učinim", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.
"Smatram da je važno da ostanem u Washingtonu, u Bijeloj kući tijekom ovog važnog razdoblja", nastavio je u objavi.
Vjenčanje će se održati ovog vikenda na malom otoku na Bahamima, izvijestio je CNN u četvrtak, pozivajući se na dvije osobe upoznate s planovima.
Glasnogovornik Donalda Trumpa Jr. nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Trump je rekao novinarima da njegov sin želi da on prisustvuje vjenčanju i da će to biti "mala privatna ceremonija".
Tada je rekao da će pokušati doći na vjenčanje, ali da mu termin ne odgovara.
"Imam nešto što se zove Iran i druge stvari", kazao je predsjednik.
