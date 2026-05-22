Oglas

PREZAUZET

Trump ne ide na vjenčanje svog sina: Imam nešto što se zove Iran. I druge stvari...

author
Hina
|
22. svi. 2026. 20:54
Don Jr., Trump
AFP / ED JONES

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da neće prisustvovati vjenčanju svog najstarijeg sina Donalda Trumpa Jr. s pripadnicom visokog društva iz Palm Beacha Bettinom Anderson jer mora ostati u Washingtonu radi državnih obveza.

Oglas

"Iako sam jako želio biti sa svojim sinom Donom Jr. i najnovijom članicom obitelji Trump, njegovom budućom suprugom Bettinom, okolnosti povezane s državnim poslovima i moja ljubav prema Sjedinjenim Američkim Državama ne dopuštaju mi da to učinim", napisao je Trump u objavi na Truth Socialu.

"Smatram da je važno da ostanem u Washingtonu, u Bijeloj kući tijekom ovog važnog razdoblja", nastavio je u objavi.

Vjenčanje će se održati ovog vikenda na malom otoku na Bahamima, izvijestio je CNN u četvrtak, pozivajući se na dvije osobe upoznate s planovima.

Glasnogovornik Donalda Trumpa Jr. nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Trump je rekao novinarima da njegov sin želi da on prisustvuje vjenčanju i da će to biti "mala privatna ceremonija".

Tada je rekao da će pokušati doći na vjenčanje, ali da mu termin ne odgovara.

"Imam nešto što se zove Iran i druge stvari", kazao je predsjednik.

Teme
donald trump donald trump jr. vjenčanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ